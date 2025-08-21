Mercato - OM : Un ancien chouchou de De Zerbi intervient pour boucler un transfert historique !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

À quelques jours de la clôture du mercato estival, l’OM s’active encore pour renforcer son effectif. Joel Ordóñez, défenseur central de 21 ans évoluant au Club Brugge, est la priorité de Pablo Longoria et Medhi Benatia. Et dans ce dossier, Roberto de Zerbi peut compter sur le soutien de l'un de ses anciens joueurs.

Alors que la fenêtre des transferts s’achèvera le 1er septembre, l’OM n’a pas encore fini ses emplettes. Pablo Longoria et Medhi Benatia souhaitent offrir un renfort supplémentaire en défense à Roberto De Zerbi. Le profil ciblé est celui de Joel Ordóñez, international équatorien de 21 ans, considéré comme l’un des jeunes défenseurs les plus prometteurs d’Europe.

L'OM va boucler le transfert le plus cher de son histoire ? D’après le journaliste Sacha Tavolieri, les négociations avec le Club Brugge sont avancées : il ne manquerait plus que des garanties de paiement pour que le transfert soit officialisé. Les dirigeants belges réclament environ 35M€ pour leur numéro 4, une somme conséquente pour l’OM, qui a déjà investi lourdement cet été.