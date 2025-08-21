Mercato - OM : Un ancien chouchou de De Zerbi intervient pour boucler un transfert historique !

À quelques jours de la clôture du mercato estival, l’OM s’active encore pour renforcer son effectif. Joel Ordóñez, défenseur central de 21 ans évoluant au Club Brugge, est la priorité de Pablo Longoria et Medhi Benatia. Et dans ce dossier, Roberto de Zerbi peut compter sur le soutien de l'un de ses anciens joueurs.
Alors que la fenêtre des transferts s’achèvera le 1er septembre, l’OM n’a pas encore fini ses emplettes. Pablo Longoria et Medhi Benatia souhaitent offrir un renfort supplémentaire en défense à Roberto De Zerbi. Le profil ciblé est celui de Joel Ordóñez, international équatorien de 21 ans, considéré comme l’un des jeunes défenseurs les plus prometteurs d’Europe.
L'OM va boucler le transfert le plus cher de son histoire ?
D’après le journaliste Sacha Tavolieri, les négociations avec le Club Brugge sont avancées : il ne manquerait plus que des garanties de paiement pour que le transfert soit officialisé. Les dirigeants belges réclament environ 35M€ pour leur numéro 4, une somme conséquente pour l’OM, qui a déjà investi lourdement cet été.
L'OM reçoit un coup de main
Si l'OM a une longueur d’avance sur Crystal Palace, c’est en grande partie grâce à l’influence de Moisés Caicedo. L’international équatorien, qui a connu Roberto De Zerbi lors de son passage à Brighton, a directement conseillé à Joel Ordóñez de rejoindre l’OM afin de progresser sous la houlette du technicien italien. Selon les informations de Teradeportes, le jeune défenseur central a déjà trouvé un accord avec le club phocéen et se montre séduit par le projet proposé.