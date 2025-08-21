Bagarre violente à l’OM : La mère de Rabiot contre-attaque !

Adrien Rabiot vit des heures troubles à l’Olympique de Marseille. L’international français s’est violemment accroché avec son coéquipier Jonathan Rowe dans le vestiaire, un incident jugé inacceptable par la direction. Entre la fermeté affichée par Pablo Longoria et la défense de Véronique Rabiot, la tension ne retombe pas autour de ce dossier brûlant.
L’OM traverse une zone de turbulences après la violente altercation qui a opposé Adrien Rabiot et Jonathan Rowe dans le vestiaire. L’incident, survenu vendredi dernier, a choqué en interne au point de remettre en cause l’avenir des deux joueurs sous le maillot de l'OM. Selon plusieurs témoins, l’accrochage aurait rapidement dégénéré, franchissant un seuil rarement observé dans un vestiaire professionnel.
Longoria a pris la parole
« Ce qui s’est passé vendredi est un événement d’une gravité et d’une violence extrême, quelque chose d’inouï. On a dû prendre une décision après un événement qui a dépassé les limites acceptables dans un club de football, comme dans toute organisation. Je n’étais pas dans le vestiaire. Mais ce que je peux dire, c’est que tout ce que m’a transmis le staff, sportif et non-sportif, c’est que c’était quelque chose d’inouï, de violent, de très agressif et qui a dépassé toutes les limites » a confié le président de l'OM ce mercredi.
Le clan Rabiot réplique
Face à la position intransigeante du club, Véronique Rabiot a pris la parole pour défendre son fils et relativiser l’ampleur des faits reprochés. « Qu'est-ce que ça veut dire, 'violence inouïe' ? Personne n'a été blessé, personne n'est allé à l'hôpital, il n'y pas eu de nez cassé, pas de lèvres fendues. Pas de point de suture, pas de jour d'ITT, donc je ne comprends pas bien. 'Violence inouïe', je n'y crois pas. L'altercation ? Je ne la conteste pas, et Adrien non plus. Je vais lui laisser la possibilité de raconter lui-même. Ce qui m'étonne, c'est qu'on sait que dans le vestiaire, il y avait le coach et Monsieur Benatia (directeur du football de l'OM ndlr). Comment on peut imaginer qu'il y ait une altercation d'une violence inouïe et que personne n'intervienne ? Je n'y crois pas, et personne n'y croit de toute façon » a-t-elle lâché à RTL.