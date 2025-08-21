Bagarre violente à l’OM : La mère de Rabiot contre-attaque !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Adrien Rabiot vit des heures troubles à l’Olympique de Marseille. L’international français s’est violemment accroché avec son coéquipier Jonathan Rowe dans le vestiaire, un incident jugé inacceptable par la direction. Entre la fermeté affichée par Pablo Longoria et la défense de Véronique Rabiot, la tension ne retombe pas autour de ce dossier brûlant.

L’OM traverse une zone de turbulences après la violente altercation qui a opposé Adrien Rabiot et Jonathan Rowe dans le vestiaire. L’incident, survenu vendredi dernier, a choqué en interne au point de remettre en cause l’avenir des deux joueurs sous le maillot de l'OM. Selon plusieurs témoins, l’accrochage aurait rapidement dégénéré, franchissant un seuil rarement observé dans un vestiaire professionnel.

Longoria a pris la parole « Ce qui s’est passé vendredi est un événement d’une gravité et d’une violence extrême, quelque chose d’inouï. On a dû prendre une décision après un événement qui a dépassé les limites acceptables dans un club de football, comme dans toute organisation. Je n’étais pas dans le vestiaire. Mais ce que je peux dire, c’est que tout ce que m’a transmis le staff, sportif et non-sportif, c’est que c’était quelque chose d’inouï, de violent, de très agressif et qui a dépassé toutes les limites » a confié le président de l'OM ce mercredi.