Transfert de Rabiot : Le pari très risqué de l'OM !

Amadou Diawara

Après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts par la direction de l'OM. Poussé vers la sortie par son club, l'international français doit se trouver un nouveau point de chute cet été. Interrogé sur le cas Rabiot, Christian Cataldo - le président des Dodgers - a affirmé que l'OM prenait un énorme risque.

Après le coup de sifflet final de Rennes-OM, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont battus dans le vestiaire marseillais. A la suite de cet incident, la direction olympienne a décidé de se séparer des deux joueurs. Par conséquent, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe devraient tous les deux quitter l'OM avant la fin du mercato, programmée le 1er septembre à 20 heures. Lors d'un entretien accordé à l'émission Rothen s'enflamme, Christian Cataldo a affirmé que son club allait regretter sa décision de vendre l'international français.

«Je lui aurais plutôt donné une grosse sanction» « Des dingueries on en a connu beaucoup, mais celle-là est belle. On a pris un coup sur la tête avec cette annonce. Ce que dit Benatia, on se doute bien qu’il y avait eu un truc très grave dans le vestiaire, des grosses insultes ou une bagarre ou les deux. Après je ne sais pas, il faut réfléchir, car c’est toute la saison qui est remise en cause. On a construit l’équipe autour d’Adrien Rabiot. On l’a encensé pendant quelques mois, je parle des dirigeants. Nous les supporters, on était bien content de l’avoir aussi. Il a été artisan de la saison dernière. Des pétages de plomb, il y en a eu, le président l’année dernière, Benatia en a eu aussi. Je n’aurais pas fait comme ça, je lui aurais plutôt donné une grosse sanction et j’aurais essayé de discuter avec les protagonistes », a confié le président des Dodgers, avant d'en rajouter une couche.