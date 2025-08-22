Départ de Rabiot : Un plan machiavélique de l'OM à cause des problèmes d'argent ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec l'OM, Adrien Rabiot est poussé vers la sortie par sa direction. Alors qu'il s'est battu avec Jonathan Rowe vendredi dernier, l'international français est devenu indésirable à Marseille. A la peine sur le plan financier, l'OM aurait profité de cette altercation pour boucler le départ d'Adrien Rabiot sans avoir à se justifier auprès des supporters.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a paraphé un bail de deux saisons à l'OM, et ce, le 17 septembre dernier. Engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec le club olympien, le milieu de terrain de 30 ans va faire ses valises dès cet été.

OM : La bagarre est une bonne excuse pour vendre Rabiot Alors qu'Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont battus vendredi dernier, l'OM a décidé de se séparer de ses deux joueurs lors de ce mercato estival. D'après Sports Zone, cette altercation serait une opportunité pour le club marseillais de se séparer de l'international français sans avoir à se justifier auprès des supporters. A en croire le média français, l'OM serait inquiet pour son budget. Le montant des droits TV de cette saison étant encore incertain. D'ailleurs, le club présidé par Pablo Longoria aurait déjà essayé de boucler le départ d'Adrien Rabiot au début de l'été.