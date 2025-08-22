L’OM prononce une sanction historique, la décision qui laisse le vestiaire sous le choc !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, l’OM a décidé de trancher dans le vif. En effet, face à ce comportement jugé inacceptable, le club phocéen a placé sur le Français et l’Anglais sur la liste des transferts. Un choix qui n’aurait visiblement pas manqué de choquer le vestiaire de l’OM selon Véronique Rabiot, qui parle là d’une sanction historique.

Mardi dernier, dans un communiqué, l’OM lâchait une véritable bombe. « L’Olympique de Marseille informe qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club. Cette décision a été prise en raison d’un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais FC, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club », pouvait-on ainsi lire de la part du club phocéen, qui s’est donc montré intransigeant avec Adrien Rabiot et Jonathan Rowe suite à leur bagarre.

Une sanction incompréhensible Pour La Provence, Véronique Rabiot est revenue sur cette sanction prononcée à l’encontre de son fils et Jonathan Rowe. Evoquant la réaction du vestiaire de l’OM à cette décision du club phocéen, elle a notamment confié : « Les joueurs de l’OM ne comprennent pas la sanction ? Non, ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre parce qu’eux, ils savent ».