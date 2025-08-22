Panique à l’OM, il dévoile comment oublier Rabiot !

Alexis Brunet

C’est un véritable coup de tonnerre qu’a annoncé l’OM dernièrement. À la suite d’une bagarre dans le vestiaire après la défaite contre Rennes, le club phocéen a décidé de placer Adrien Rabiot et Jonathan Rowe sur la liste des transferts. Selon Jérôme Rothen, Marseille va devoir obtenir des résultats rapidement afin d’oublier cet évènement.

La fin de mercato de l’OM s’annonce très mouvementée. En effet, le club phocéen avait déjà prévu beaucoup de mouvements, mais les départs à venir d’Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe vont encore donner un peu plus de travail à Pablo Longoria. Le président marseillais a décidé de se séparer des deux joueurs car ils se sont bagarrés violemment dans le vestiaire après la défaite contre Rennes (1-0).

Rabiot va laisser un grand vide Si Jonathan Rowe ne s’était pas vraiment imposé à l’OM, c’est tout le contraire pour Adrien Rabiot. Le milieu de terrain était l’un des hommes de base de Roberto De Zerbi et son départ va laisser un grand vide selon Jérôme Rothen, qui s’est exprimé dans Rothen s’enflamme sur RMC. « Il va falloir te rassurer assez vite parce que quand tu prends cette décision là d’écarter un joueur important, un joueur majeur comme Adrien Rabiot, forcément ça laisse des traces sur le terrain, l’impact dans le vestiaire aussi. Il a pété un câble, ok, mais il était très important dans le vestiaire, donc à partir de là qui va prendre la place d’Adrien Rabiot parce qu’il laisse quand même un vide ? »