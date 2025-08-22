Bagarre à l'OM : Adrien Rabiot sort enfin du silence !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Roazhon Park la semaine dernière, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont pris le bec et en sont venus aux mecs au cours d'une altercation d'une violence extrême comme l'a confié le président de l'OM Pablo Longoria. Ecartés par le club et invités à aller voir ailleurs, les deux hommes ont enfin présenter leurs excuses. Explications.

Avant son retour officiel lundi prochain sur les ondes de RMC pour son émission Rothen s'enflamme, Jérôme Rothen est intervenu ce vendredi en tout début d'émission, uniquement pour donner son avis sur l'affaire Adrien Rabiot. Une semaine après la bagarre entre l'international français et Jonathan Rowe à Rennes dans le vestiaire, l'OM et le clan Rabiot se sont livrés sur une altercation d'une « violence extrême » d'après le président Pablo Longoria.

«Ils sont sur la même lignée que Roberto De Zerbi, que Medhi Benatia et que Pablo Longoria» Alors que Véronique Rabiot, mère et représentante du milieu de terrain de 30 ans, a parlé à diverses reprises dans les médias et a vu Roberto De Zerbi (coach de l'OM) lui répondre, Jérôme Rothen a lâché ses vérités sur cette triste affaire. « Malgré mes vacances, j'ai essayé d'avoir des infos auprès de gens qui sont à l'Olympique de Marseille, et ils sont sur la même lignée que Roberto De Zerbi, que Medhi Benatia et que Pablo Longoria. Il s'est passé des choses ce soir là qui dépassent le respect, l'institution. Quand tu n'arrives pas à calmer un ou deux joueurs, ce n'est pas normal ».