Clash OM - Rabiot : Benatia débarque !

Rien ne va plus à l’OM depuis vendredi dernier et la bagarre ayant éclaté dans le vestiaire entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Alors que le club phocéen a décidé de se séparer du Français et de l’Anglais, le directeur du football du club marseillais Medhi Benatia était présent à la séance d’entraînement du jour ce vendredi.

L’OM est actuellement en pleine crise. Vendredi dernier à l’issue de la défaite à Rennes, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont franchi les limites en se bagarrant dans le vestiaire. Un acte qui a eu des répercussions directes puisque l’OM a alors décidé de mettre en vente ses deux joueurs. Auprès de RMC, le directeur du football Medhi Benatia a notamment justifié cette grosse décision.

Benatia évoque le clash « On est parti sur des affrontements physiques, coups de poing. On a un petit (Bakola) qui en plus à ce moment-là fait une sorte de malaise vagal, qui tombe par terre, et tout ça dans un vestiaire... Une scène de chaos, moi je n'ai jamais vu ça », a entre autre confié le Marocain auprès du média. Depuis, la situation a évolué. Jonathan Rowe se dirige vers un transfert à Bologne, tandis que du côté d’Adrien Rabiot, sa mère a chargé l’OM dans un entretien à RTL.