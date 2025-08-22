OM : De Zerbi a fait une folle proposition à Rabiot !

Ne voulant pas laisser passer un comportement pareil, l’OM a donc décidé de se séparer d’Adrien Rabiot. Une perte qui va bien au-delà du sportif. En effet, l’international français était très proche de Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM en a d’ailleurs dit plus sur sa relation avec Rabiot, révélant au passage une folle proposition datant d’il y a quelques jours faite à son joueur.
Suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe, on ne devrait pas revoir Adrien Rabiot sous le maillot de l’OM. En effet, face à un événement aussi violent, le club phocéen a choisi de placer les deux joueurs sur la liste des transferts. D’ici la fin du mercato, Rabiot pourrait donc s’en aller. Une grosse perte pour Roberto De Zerbi, qui était visiblement prêt à tout pour son joueur.
« Je te donne ma maison d’Aix-en-Provence et moi je vais à l’hôtel »
En conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a fait une révélation pour le moins inattendue à propos d’Adrien Rabiot. En effet, l’entraîneur de l’OM a expliqué : « Il y a 10 jours, quand Rabiot cherchait une maison, je lui ai dit : « Si tu veux, je te donne ma maison d’Aix-en-Provence et moi je vais à l’hôtel ». Mais je ne le fais pas parce que c’est Rabiot ».
« J’ai reçu plein de propositions »
Aujourd’hui encore à l’OM, Adrien Rabiot est toutefois invité à s’en aller. Un départ qui pourrait intervenir dans les prochains jours et pour lequel la mère du Français aurait déjà été sollicitée. « Quelle est la suite pour les prochains jours ? On est un peu en stand-by, le cul assis entre deux chaises… J’ai reçu plein de propositions », a annoncé Véronique Rabiot.