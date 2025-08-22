OM : De Zerbi a fait une folle proposition à Rabiot !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ne voulant pas laisser passer un comportement pareil, l’OM a donc décidé de se séparer d’Adrien Rabiot. Une perte qui va bien au-delà du sportif. En effet, l’international français était très proche de Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM en a d’ailleurs dit plus sur sa relation avec Rabiot, révélant au passage une folle proposition datant d’il y a quelques jours faite à son joueur.

Suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe, on ne devrait pas revoir Adrien Rabiot sous le maillot de l’OM. En effet, face à un événement aussi violent, le club phocéen a choisi de placer les deux joueurs sur la liste des transferts. D’ici la fin du mercato, Rabiot pourrait donc s’en aller. Une grosse perte pour Roberto De Zerbi, qui était visiblement prêt à tout pour son joueur.

« Je te donne ma maison d’Aix-en-Provence et moi je vais à l’hôtel » En conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a fait une révélation pour le moins inattendue à propos d’Adrien Rabiot. En effet, l’entraîneur de l’OM a expliqué : « Il y a 10 jours, quand Rabiot cherchait une maison, je lui ai dit : « Si tu veux, je te donne ma maison d’Aix-en-Provence et moi je vais à l’hôtel ». Mais je ne le fais pas parce que c’est Rabiot ».