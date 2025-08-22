Kylian Mbappé : La descente aux enfers, la signature qui va tout changer ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ce n'était plus arrivé depuis des décennies. Cependant, le Stade Malherbe de Caen a dit au revoir aux ligues françaises professionnelles en fin de saison dernière, la faute à de meilleurs résultats en Ligue 2. Le club racheté par Kylian Mbappé pourrait cependant avoir un élément capable d'inverser la tendance.

Pour la première fois en 41 ans, le Stade Malherbe de Caen a quitté le football professionnel pour des raisons sportives. Relégué en National, le club racheté par Kylian Mbappé et sa holding familiale Coalition Capital en 2024 reste sur un nul à QRM (1-1) et une victoire contre Aubagne (3-0) dans le championnat amateur. Ce vendredi à 19h30, Caen disputera sa 3ème journée de championnat avec la réception de Versailles, deuxième au classement.

Relégation pour le SM Caen et Kylian Mbappé Les beaux jours ne sont pas encore revenus au Stade Malherbe de Caen, mais les ambitions le sont. L'objectif affiché en interne est de retrouver le monde professionnel avec une accession en Ligue 2 au terme de l'exercice. Et il se pourrait bien que le recrutement d'un attaquant qui a bien vagabondé et qui s'est déjà montré décisif face à QRM fasse la différence.