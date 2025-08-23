11M€ : Le transfert tant attendu enfin bouclé à l'OM ?

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, il va y avoir du mouvement à l’OM. Le club phocéen souhaite recruter, mais aussi vendre. Certains indésirables sont poussés vers la sortie, à l’image d’Azzedine Ounahi. Le Marocain a des prétendants et il plaît notamment en Espagne. Gérone serait même prêt à envoyer une offre de 11M€ à Marseille pour racheter les deux dernières années de contrat du milieu de terrain.

Dernièrement, l’OM fait beaucoup parler de lui. En effet, le club phocéen a décidé de prendre une décision très importante et de se séparer d’Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe. Le club phocéen a fait le choix de sévir, après la bagarre qui avait opposé les deux joueurs dans le vestiaire après la défaite contre Rennes (1-0).

Rowe va être vendu Adrien Rabiot et Jonathan Rowe doivent donc se trouver un nouveau club et le second devrait rebondir en Italie. En effet, selon plusieurs sources, il se serait mis d’accord avec Bologne dernièrement. Le transfert de l’Anglais devrait rapporter environ 20M€ à l’OM plus un pourcentage à la revente.