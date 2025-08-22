Nouvelle polémique avec Aubameyang : L'OM répond cash !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Lundi, en pleine diffusion d’un live sur la plateforme Kick, le streameur Jean Pormanove, de son vrai nom Raphaël Graven, est décédé dans son sommeil. Rapidement, certains joueurs de foot comme Bradley Barcola et Pierre-Emerick Aubameyang se sont retrouvés englués dans une polémique, en raison de leur proximité avec les deux acolytes du streameur, accusés d’avoir humilié « JP ». L’OM a d’ailleurs été contacté à ce sujet.

Une affaire sordide qui a pris de l’ampleur dans la sphère médiatique. Lundi, Jean Pormanove, de son vrai nom Raphaël Graven, est décédé en pleine diffusion d’un live sur la plateforme Kick. Rapidement, nombreuses ont été les accusations à l’encontre des deux acolytes du streameur de 46 ans, Owen Cenazandotti (alias Naruto) et Safine Hamadi, qui humiliaient « JP » au sein du « Lokal » afin de divertir les viewers. Une polémique à laquelle ont été mêlés Bradley Barcola et Pierre-Emerick Aubameyang.

Aubameyang dans la tourmente En effet, les deux joueurs du PSG et de l’OM étaient assez proches du trio de streameurs. A l’occasion d’un défi caritatif réalisé par les trois hommes il y a quelques jours, Bradley Barcola et Pierre-Emerick Aubameyang leur avaient envoyé leur soutien. « Bon JP et Coudoux (un autre souffre-douleur), branchez vos cerveaux parce que là, faut finir le jeu », lâchait notamment l’attaquant gabonais revenu à l’OM cet été. « Salut les gars, grosse force pour le défi. On est tous avec vous, on sait que vous pouvez le faire. JP et Coudoux, mettez le réveil s'il vous plaît, parce que là, ça va vraiment pas », encourageait quant à lui Bradley Barcola.