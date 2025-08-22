Drame en direct : Le nom d'Aubameyang cité, nouveau scandale à l'OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le décès tragique de Jean Pormanove a suscité l'indignation totale en France. Le streameur est décédé en direct lors d'un live sur la plateforme Kick. Une enquête a ainsi été ouverte par le parquet de Nice, et selon les informations de Libération, Pierre-Emerick Aubameyang est apparu dans une vidéo diffusée durant le live.

Le décès de Jean Pormanove est plein live dans la nuit de dimanche à lundi suscite l'indignation totale en France. Il faut dire que le streameurs est mort après avoir subi de nombreuses humiliations sur la plateforme Kick. Le parquet de Nice a ouvert une enquête « en recherche des causes de la mort ».

Aubameyang cité dans l'affaire Pormanove... De son côté, le journal Libération a également mené son enquête sur les 298 heures de live qui ont abouti au décès de Jean Pormanove, et révèle notamment que vers la 237e heure de direct, « Naruto » et « Safine », les deux organisateurs du live, ont dévoilé une vidéo sur laquelle des joueurs de Ligue 1 apparaissent, à l'image de Pierre-Emerick Aubameyang. « Branchez vos cerveaux parce que là, faut finir le jeu », lâche ainsi l'attaquant de l'OM.