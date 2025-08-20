Transfert en Premier League : Le gros coup de l’OM

Alors que l’OM traverse une période agitée avec l’affaire Adrien Rabiot-Jonathan Rowe et les départs à gérer, le mercato est loin d’être terminé. Pablo Longoria et Medhi Benatia continuent de plancher sur le recrutement. Parmi les priorités : renforcer le flanc gauche. Et un nom retient déjà toute l’attention, celui du Grec Kostas Tsimikas (Liverpool).
L’OM vit un début de saison mouvementé, marqué par les remous provoqués par l’altercation dans le vestiaire entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, deux joueurs appelés à quitter le club dans les prochains jours. Si cette affaire a fortement mobilisé la direction de l'OM, elle n’éclipse pas le reste des chantiers du mercato, qui reste loin d’être bouclé.
Un latéral gauche recherché
Le départ de Quentin Merlin à Rennes a laissé Ulisses Garcia bien seul sur son côté gauche. Ce secteur défensif a donc été ciblé comme l'une des grandes priorités de l'été. Et selon les informations de Foot Mercato, une piste prend de l'épaisseur.
Un joueur de Liverpool ciblé
Comme indiqué ce mercredi, l'OM se serait attaqué à Kóstas Tsimíkas, en manque de temps de jeu à Liverpool. Longtemps doublure d’Andrew Robertson, il s’est retrouvé encore plus en retrait depuis l’arrivée de Milos Kerkez cet été. Raison pour laquelle l'international grec ne fermerait pas la porte à un transfert. Capable d’apporter offensivement par ses montées et ses centres précis, il incarne ce type de latéral offensif que Roberto De Zerbi apprécie particulièrement. Affaire à suivre...