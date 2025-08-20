Transfert en Premier League : Le gros coup de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que l’OM traverse une période agitée avec l’affaire Adrien Rabiot-Jonathan Rowe et les départs à gérer, le mercato est loin d’être terminé. Pablo Longoria et Medhi Benatia continuent de plancher sur le recrutement. Parmi les priorités : renforcer le flanc gauche. Et un nom retient déjà toute l’attention, celui du Grec Kostas Tsimikas (Liverpool).

L’OM vit un début de saison mouvementé, marqué par les remous provoqués par l’altercation dans le vestiaire entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, deux joueurs appelés à quitter le club dans les prochains jours. Si cette affaire a fortement mobilisé la direction de l'OM, elle n’éclipse pas le reste des chantiers du mercato, qui reste loin d’être bouclé.

Un latéral gauche recherché Le départ de Quentin Merlin à Rennes a laissé Ulisses Garcia bien seul sur son côté gauche. Ce secteur défensif a donc été ciblé comme l'une des grandes priorités de l'été. Et selon les informations de Foot Mercato, une piste prend de l'épaisseur.