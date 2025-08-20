«Une scène de chaos» : L’OM balance sur le désastre, la panique est totale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, survenue vendredi soir après la défaite de l’Olympique de Marseille face à Rennes, continue de faire parler. Medhi Benatia, directeur sportif, est sorti du silence ce mercredi pour détailler les circonstances de cette bagarre dans le vestiaire et expliquer les raisons de la mise sur liste des transferts des deux joueurs.

Vendredi soir, le vestiaire de l’OM a été le théâtre d’une violente altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, à l’issue d’une défaite frustrante face à Rennes (0-1). Selon Medhi Benatia, la tension a commencé avec des mots échangés entre certains cadres, frustrés par la performance et le comportement de l’équipe. Très vite, Rowe est ciblé.

Le ton est monté dans le vestiaire « Ce que je peux vous dire c'est qu'il y a des joueurs cadres qui sont rentrés frustrés, qui ont commencé à faire des réflexions aussi à l'ensemble de l'équipe, sur la défaite, sur le comportement, qu'on doit faire plus, on est à l'Olympique de Marseille, tu ne peux pas te permettre d'aller perdre comme ça contre une équipe à 10 contre 11 depuis une heure, etc. Donc jusque là, bon, c'étaient des mots et après ça a commencé à monter un peu dans les tours, ça se lève… Vous savez comment ça se passe dans un vestiaire, ça se lève, ça crie, là il y a toujours normalement deux, trois mecs qui viennent, qui séparent. C'est ce que certains ont essayé de faire » a confié le directeur sportif de l'OM.