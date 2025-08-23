OM : Après Rabiot, un clash est annoncé avec Greenwood

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La violente altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a mis en lumière les tensions latentes qui secouent le vestiaire de l’OM depuis plusieurs mois. Si les deux joueurs sont désormais poussés vers la sortie, l’incident s’inscrit dans un climat plus large de frictions où plusieurs membres de l'OM, dont Mason Greenwood, ont déjà été pointées du doigt.

Une violente dispute a éclaté entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Après une nouvelle contre-performance face à Rennes, les esprits se sont échauffés au-delà du raisonnable. Le staff de l'OM a dû intervenir pour séparer les deux joueurs, mais le mal était fait. Les sanctions sont tombées rapidement et les deux hommes sont poussés vers la sortie

« Certaines attitudes qui gênaient un peu » Mais derrière ce coup d’éclat spectaculaire se cache une vérité plus dérangeante : l’ambiance au sein du vestiaire de l'OM n’était pas aussi sereine qu’elle le paraissait. « Des joueurs qui ont été recrutés l’année dernière comme Wahi, Koné, Rowe et Greenwood, ce ne sont pas forcément des très bons joueurs de vestiaire pour être gentil. Il y avait certaines attitudes qui gênaient un peu » a confié Romain Molina.