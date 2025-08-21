Clash avec Rabiot : L'OM agacé par d'autres joueurs du vestiaire ?

Amadou Diawara

Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont battus ce vendredi soir. Par conséquent, la direction de l'OM a décidé de les vendre tous les deux. Avant la violente altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, les hautes sphères marseillaises avaient déjà un problème avec leurs autres joueurs. En effet, le groupe de Roberto De Zerbi serait moins impliqué depuis la fin de la saison dernière.

Lors de la saison 2024-2025, l'OM de Roberto De Zerbi a rempli son objectif principal. Grâce à sa place de dauphin du PSG en Ligue 1, le club marseillais a composté son billet pour la Ligue des Champions. Toutefois, à en croire Florent Germain, les joueurs de l'OM se laissent aller depuis la fin du dernier exercice. Ce que déplore la direction olympienne.

«Certains joueurs se croient arrivés» « Au-delà du cas Rabiot, Benatia a parlé d'un relâchement collectif au sein du vestiaire de l'OM, peux-tu nous en parler ? Oui, ça concerne Adrien Rabiot, mais pas que. C'est l'ensemble du vestiaire qui est visé. Il y a par exemple eu une réunion le 5 aout où Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi étaient face au groupe pour faire un rappel à l'ordre concernant le comportement, les retards, les amendes qui auraient dû être payées. En général, c'est le capitaine Leonardo Balerdi qui recueille les amendes. D'ailleurs, c'est le groupe qui se met d'accord sur tel ou tel montant, selon tel ou tel retard ou une éventuelle absence à un check médical. L'une des nouveautés de la saison, c'est qu'il y a un check médical assez régulier, et d'après ce qu'on nous a dit, certains joueurs se plaignent un petit peu », a déclaré Florent Germain dans l'émission l'After Foot ce mercredi.