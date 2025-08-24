Affaire Rabiot à l’OM : Roberto De Zerbi craque en privé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À une semaine de la clôture du mercato, le dossier Rabiot connaît un sacré rebondissement après les déclarations de Roberto De Zerbi, tendant la main à l’international français. En privé, l’entraîneur de l’OM vivrait assez mal la situation, et il en serait de même chez les autres joueurs, désireux de voir leur coéquipier faire son retour.

Après la sortie de Roberto De Zerbi samedi, difficile de deviner l’issue du dossier Rabiot à une semaine de la fermeture du mercato. Contre toute attente, après plusieurs jours de tension entre les deux parties, l’entraîneur de l’OM a fait un pas vers l’international français, qui s’est déjà excusé en privé. « Je tends la main à tout le monde. Si je peux aider à résoudre cette chose, je suis prêt à tout faire. Pas pour le joueur, mais pour la personne et pour le bien de tous. Au plan humain, plus encore que footballistique », a expliqué De Zerbi.

Le « mal-être » de Roberto De Zerbi en privé Comment expliquer cette volte-face à laquelle ne s’attendaient pas les dirigeants de l’OM ? « Roberto De Zerbi ne cachait pas son mal-être quant à la situation de l'international français, a révélé ce dimanche le journaliste Saber Desfarges dans Téléfoot. Une situation qu'il décrivait comme "pesante" auprès du vestiaire ».