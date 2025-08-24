Guardiola - PSG : La menace qui change tout ?

La fin du mercato estival pourrait nous réserver des grosses surprises, notamment autour de Gianluigi Donnarumma. Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain à moins d’un an de la fin de son contrat, le gardien italien pourrait notamment poursuivre sa carrière en Premier League, avec Pep Guardiola prêt à l’accueillir à Manchester City.
Comme pour tourner enfin la page, Gianluigi Donnarumma a fait ses adieux au Parc des Princes. L’un des héros de la saison dernière est poussé au départ, notamment à cause des difficultés rencontrés pour sa prolongation de contrat. Et le PSG lui a déjà trouvé un remplaçant, puisque Lucas Chevalier est arrivé en provenance du LOSC.
Un deal avec Manchester City ?
Tout le monde désormais où pourrait rebondir l’international italien, considéré comme l’une des meilleurs au monde à son poste. Plusieurs pistes ont été évoquées en ce mercato, mais Donnarumma semble bel et bien se diriger vers Manchester City. D’ailleurs, Fabrizio Romano a récemment évoqué un accord, avec un possible transfert autour des 50M€ qui pourrait se dessiner.
Guardiola met la pression sur Ederson
Mais les Citizens devront d’abord régler un autre dossier ! Car Ederson est toujours au club et sans son départ, une arrivée de Gianluigi Donnarumma est difficilement envisageable. Mediaset annonce d’ailleurs que Pep Guardiola aurait informé le Brésilien que s’il ne se trouve pas un nouveau club avant la fin du mercato, il risque de passer toute la saison sur le banc ou en tribune.