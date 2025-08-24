Guardiola - PSG : La menace qui change tout ?

Axel Cornic

La fin du mercato estival pourrait nous réserver des grosses surprises, notamment autour de Gianluigi Donnarumma. Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain à moins d’un an de la fin de son contrat, le gardien italien pourrait notamment poursuivre sa carrière en Premier League, avec Pep Guardiola prêt à l’accueillir à Manchester City.

Comme pour tourner enfin la page, Gianluigi Donnarumma a fait ses adieux au Parc des Princes. L’un des héros de la saison dernière est poussé au départ, notamment à cause des difficultés rencontrés pour sa prolongation de contrat. Et le PSG lui a déjà trouvé un remplaçant, puisque Lucas Chevalier est arrivé en provenance du LOSC.

Un deal avec Manchester City ? Tout le monde désormais où pourrait rebondir l’international italien, considéré comme l’une des meilleurs au monde à son poste. Plusieurs pistes ont été évoquées en ce mercato, mais Donnarumma semble bel et bien se diriger vers Manchester City. D’ailleurs, Fabrizio Romano a récemment évoqué un accord, avec un possible transfert autour des 50M€ qui pourrait se dessiner.