Séparation avec Donnarumma : L'aveu du PSG avant son départ !

Le Paris Saint-Germain va perdre un pilier de sa saison 2024/2025 en la personne de Gianluigi Donnarumma. En effet, le club parisien sous l'impulsion de Luis Enrique a pris la décision de changer de direction avec un autre gardien : Lucas Chevalier. Après les adieux de « Gigio » au Parc des princes, Luis Enrique est passé aux aveux face à la presse.
Gianluigi Donnaumma (26 ans) a été poussé vers la sortie. Depuis le 9 août dernier et la signature de Lucas Chevalier, Luis Enrique a tranché. Dès la Supercoupe d'Europe quelques jours après, l'entraîneur du PSG décidait de ne pas retenir le portier italien dans le groupe parisien et de directement offrir les clés des buts à Chevalier arrivé du LOSC.
Un tour d'honneur au Parc des princes pour les adieux de Donnarumma
Vendredi soir, pour le retour du PSG au Parc des princes gagnant avec une victoire face au SCO d'Angers pour la 2ème journée de Ligue 1 (1-0), Gianluigi Donnarumma a eu le droit à un tour d'honneur face à ses supporters qui l'ont remercié pour services rendus et son rôle phare dans le premier sacre de l'histoire du club en Ligue des champions.
«C'est difficile de gérer ça, mais c'est joli de voir ce sentiment de confiance et de reconnaissance»
Etant initialement resté muet au micro de Ligue 1+ dans la foulée du succès face à Angers vendredi, choisissant d'esquiver la question du diffuseur principal de la Ligue 1 sur Gianluigi Donnarumma, Enrique a évoqué les hommages du Parc en conférence de presse dans des propos relayés par RMC Sport. « C'est toujours joli de voir le soutien des supporters. Je comprends que c'est un moment spécial pour Gigio. C'est difficile de gérer ça, mais c'est joli de voir ce sentiment de confiance et de reconnaissance ».