Séparation avec Donnarumma : L'aveu du PSG avant son départ !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain va perdre un pilier de sa saison 2024/2025 en la personne de Gianluigi Donnarumma. En effet, le club parisien sous l'impulsion de Luis Enrique a pris la décision de changer de direction avec un autre gardien : Lucas Chevalier. Après les adieux de « Gigio » au Parc des princes, Luis Enrique est passé aux aveux face à la presse.

Gianluigi Donnaumma (26 ans) a été poussé vers la sortie. Depuis le 9 août dernier et la signature de Lucas Chevalier, Luis Enrique a tranché. Dès la Supercoupe d'Europe quelques jours après, l'entraîneur du PSG décidait de ne pas retenir le portier italien dans le groupe parisien et de directement offrir les clés des buts à Chevalier arrivé du LOSC.

Un tour d'honneur au Parc des princes pour les adieux de Donnarumma Vendredi soir, pour le retour du PSG au Parc des princes gagnant avec une victoire face au SCO d'Angers pour la 2ème journée de Ligue 1 (1-0), Gianluigi Donnarumma a eu le droit à un tour d'honneur face à ses supporters qui l'ont remercié pour services rendus et son rôle phare dans le premier sacre de l'histoire du club en Ligue des champions.