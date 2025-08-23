PSG - «C’étaient trois saisons exceptionnelles» : Le message d’adieu de Zaïre-Emery !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Gianluigi Donnarumma devrait prochainement quitter le PSG après quatre saisons passées dans la capitale. Le gardien italien a fait ses adieux au Parc des Princes ce vendredi, après la victoire contre Angers, un moment fort en émotion pour lui. Dans la foulée, Warren Zaïre-Emery a salué son passage, soulignant l'impact du joueur au sein de l'équipe.

Le PSG va très probablement voir partir l’un de ses cadres. Arrivé à l’été 2021 dans la capitale, Gianluigi Donnarumma est aujourd’hui invité à se trouver un point de chute à une année de la fin de son contrat, alors que la formation parisienne a déjà mis la main sur son remplaçant en la personne de Lucas Chevalier. Des négociations sont en cours, notamment avec Manchester City. En attendant de connaître son prochain club, Gianluigi Donnarumma a pu faire ses adieux au public du Parc des Princes vendredi soir.

Les adieux de Donnarumma D’abord apparu en retrait des autres joueurs lors de la présentation des cinq trophées remportés en cette année 2025 par le PSG, l’Italien a ensuite été poussé par Marquinhos et Achraf Hakimi vers la tribune Auteuil, afin de lui permettre d’être honoré. Un moment fort en émotion pour Donnarumma. Peu après, Warren Zaïre-Emery lui a rendu hommage.