PSG - «C’étaient trois saisons exceptionnelles» : Le message d’adieu de Zaïre-Emery !

Gianluigi Donnarumma devrait prochainement quitter le PSG après quatre saisons passées dans la capitale. Le gardien italien a fait ses adieux au Parc des Princes ce vendredi, après la victoire contre Angers, un moment fort en émotion pour lui. Dans la foulée, Warren Zaïre-Emery a salué son passage, soulignant l'impact du joueur au sein de l'équipe.
Le PSG va très probablement voir partir l’un de ses cadres. Arrivé à l’été 2021 dans la capitale, Gianluigi Donnarumma est aujourd’hui invité à se trouver un point de chute à une année de la fin de son contrat, alors que la formation parisienne a déjà mis la main sur son remplaçant en la personne de Lucas Chevalier. Des négociations sont en cours, notamment avec Manchester City. En attendant de connaître son prochain club, Gianluigi Donnarumma a pu faire ses adieux au public du Parc des Princes vendredi soir.
Les adieux de Donnarumma
D’abord apparu en retrait des autres joueurs lors de la présentation des cinq trophées remportés en cette année 2025 par le PSG, l’Italien a ensuite été poussé par Marquinhos et Achraf Hakimi vers la tribune Auteuil, afin de lui permettre d’être honoré. Un moment fort en émotion pour Donnarumma. Peu après, Warren Zaïre-Emery lui a rendu hommage.
« C’est un très bon gardien, l’humain est parfait aussi »
« J’ai passé trois saisons avec Gigio et c’étaient trois saisons juste exceptionnelles. C’est un très bon gardien, l’humain est parfait aussi. On a juste à le remercier, a confié le titi parisien en zone mixte. S’il reste au PSG, ça sera avec grand plaisir et s’il part, on le remerciera du fond du cœur. » Luis Enrique a lui aussi réagi à cette belle image entre Donnarumma et les supporters : « C'est toujours joli de voir le soutien des supporters. Je comprends que c'est un moment spécial pour Gigio et c'est difficile pour tous de digérer ça mais c'est joli de voir ce sentiment de confiance et de reconnaissance. Et c'est toujours beau de voir ça ».