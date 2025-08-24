Mercato : Le transfert à 70M€ qui agace le PSG !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines maintenant, le PSG et la Juventus de Turin sont en négociations pour Randal Kolo Muani. La Juventus veut faire revenir le Français qui était prêté la saison dernière, mais aucun accord n’a pour l’instant été trouvé avec Paris. Cela agace d’ailleurs le champion de France, qui demanderait actuellement environ 70M€ pour laisser partir son attaquant.

Du point de vue des arrivées, la fin de mercato du PSG devrait être relativement calme. En effet, Luis Enrique est satisfait par les transferts de Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi et il n’attend donc plus personne, sauf surprise de dernière minute. En revanche, pour ce qui est des départs, il y a encore beaucoup de travail à Paris. Le club de la capitale aimerait encore se débarrasser de nombreux joueurs jugés indésirables et le temps presse.

Kolo Muani est proche de la Juventus Parmi les joueurs indésirables au PSG, on retrouve notamment Randal Kolo Muani. Le Français n’entre pas dans les plans de Luis Enrique et il avait d’ailleurs été prêté à la Juventus de Turin en seconde partie de saison dernière. L’attaquant pourrait d’ailleurs faire son retour chez la Vieille Dame, car cette dernière tente depuis plusieurs semaines voire mois de le faire revenir. On parle là encore d’un prêt, avec une option d’achat qui deviendrait obligatoire sous certaines conditions.