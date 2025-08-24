PSG : Un accord est annoncé avec Donnarumma, le transfert qui va tout changer

Vendredi soir, Gianluigi Donnarumma a fait ses adieux au PSG et au Parc des Princes après la victoire contre Angers (1-0). Le gardien italien, arrivé en 2021, s'apprête à tourner une page importante de sa carrière, avec un possible départ vers Manchester City. Mais auparavant, une condition doit encore être remplie.
Gianluigi Donnarumma a vécu un moment chargé d’émotion vendredi soir au Parc des Princes. Après la rencontre face à Angers, le gardien italien de 26 ans, arrivé en 2021 en provenance du Milan AC, a salué les supporters parisiens et ses coéquipiers, marquant ainsi la fin de son aventure avec le PSG.
Donnarumma se rapproche de Guardiola
Ces adieux symbolisent la conclusion d’un cycle et l’ouverture d’un nouveau chapitre pour le joueur, qui se prépare, visiblement, à relever un nouveau défi en Premier League. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, Donnarumma a conclu un accord personnel avec Manchester City, désireux de rejoindre Pep Guardiola et son projet.
Une condition à remplir
Les négociations entre Manchester City et le PSG sont en cours, avec un montant final attendu inférieur aux 50M€ initialement demandés par le club parisien. Toutefois, le transfert de Donnarumma ne verra le jour qu'en cas de départ d'Ederson, ce qui est encore loin d'être encore fait.