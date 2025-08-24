PSG : Un accord est annoncé avec Donnarumma, le transfert qui va tout changer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vendredi soir, Gianluigi Donnarumma a fait ses adieux au PSG et au Parc des Princes après la victoire contre Angers (1-0). Le gardien italien, arrivé en 2021, s'apprête à tourner une page importante de sa carrière, avec un possible départ vers Manchester City. Mais auparavant, une condition doit encore être remplie.

Gianluigi Donnarumma a vécu un moment chargé d’émotion vendredi soir au Parc des Princes. Après la rencontre face à Angers, le gardien italien de 26 ans, arrivé en 2021 en provenance du Milan AC, a salué les supporters parisiens et ses coéquipiers, marquant ainsi la fin de son aventure avec le PSG.

Donnarumma se rapproche de Guardiola Ces adieux symbolisent la conclusion d’un cycle et l’ouverture d’un nouveau chapitre pour le joueur, qui se prépare, visiblement, à relever un nouveau défi en Premier League. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, Donnarumma a conclu un accord personnel avec Manchester City, désireux de rejoindre Pep Guardiola et son projet.