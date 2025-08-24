Mercato : Meilleur de Donnarumma, le gros coup du Paris FC ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

7 ans plus tard, revoilà Kevin Trapp à Paris. Ayant quitté le PSG en 2018, d'abord sous la forme d'un prêt, le gardien allemand vient de s'engager avec l'autre club de la capitale : le Paris FC. Alors qu'on attend de voir ce que ça va donner sportivement, sur le papier, le PFC a possiblement réalisé un joli coup.

Promu en Ligue 1, le Paris FC est actif sur ce marché des transferts. Au poste de gardien, alors qu'il avait été question d'un intérêt pour Luca Zidane, c'est finalement un ancien du PSG qui est arrivé. En effet, connaissant bien le championnat de France, Kevin Trapp retrouve la capitale française après avoir joué pendant 3 saisons avec le PSG.

La signature au Paris FC ! « Kevin Trapp signe au Paris FC. L’international allemand de 35 ans s’engage jusqu’en 2028. Formé au FC Kaiserslautern et passé par l’Eintracht Francfort, il totalise plus de 287 matches professionnels. Il rejoint le groupe des gardiens aux côtés d’Obed Nkambadio et Rémy Riou. Le Paris FC est fier d’accueillir Kévin et lui souhaite la bienvenue au club », a annoncé le PFC dans son communiqué.