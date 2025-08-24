Mercato : Meilleur de Donnarumma, le gros coup du Paris FC ?

7 ans plus tard, revoilà Kevin Trapp à Paris. Ayant quitté le PSG en 2018, d'abord sous la forme d'un prêt, le gardien allemand vient de s'engager avec l'autre club de la capitale : le Paris FC. Alors qu'on attend de voir ce que ça va donner sportivement, sur le papier, le PFC a possiblement réalisé un joli coup.
Promu en Ligue 1, le Paris FC est actif sur ce marché des transferts. Au poste de gardien, alors qu'il avait été question d'un intérêt pour Luca Zidane, c'est finalement un ancien du PSG qui est arrivé. En effet, connaissant bien le championnat de France, Kevin Trapp retrouve la capitale française après avoir joué pendant 3 saisons avec le PSG.
La signature au Paris FC !
« Kevin Trapp signe au Paris FC. L’international allemand de 35 ans s’engage jusqu’en 2028. Formé au FC Kaiserslautern et passé par l’Eintracht Francfort, il totalise plus de 287 matches professionnels. Il rejoint le groupe des gardiens aux côtés d’Obed Nkambadio et Rémy Riou. Le Paris FC est fier d’accueillir Kévin et lui souhaite la bienvenue au club », a annoncé le PFC dans son communiqué.
Trapp, un mur infranchissable ?
Qu'en est-il maintenant du niveau de Kevin Trapp ? Comme le rapporte Opta, l'Allemand est le gardien ayant réalisé le plus d'arrêts dans le top 5 européen depuis la saison 2018-2019. Ayant stoppé 866 tentatives, Trapp devance notamment Yann Sommer (850) et Oliver Baumann (841). Le nouveau portier du PFC fait même mieux que Gianluigi Donnarumma, 5ème avec 826 arrêts.