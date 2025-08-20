Crise à l’OM : Dix transferts sont annoncés !

Comme régulièrement ces dernières saisons, l’OM traverse une crise institutionnelle. La faute cette fois-ci à une violente bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe dans le vestiaire à Rennes la semaine dernière. Les deux joueurs ne sont plus les bienvenus et figurent sur le marché des transferts… qui s’annonce bouillant à Marseille d’ici la fin du mercato.
Même pas un an après son arrivée, Adrien Rabiot est déjà poussé vers la sortie à l’OM. La faute à un manque d’implication grandissant depuis le stage de pré-saison aux Pays-Bas du point de vue de l’Olympique de Marseille d’après L’Equipe. Mais pas seulement. Vendredi dernier, dans la foulée de la défaite de l’équipe de Roberto De Zerbi à Rennes en supériorité numérique (0-1), Rabiot s’est battu avec Jonathan Rowe dans le vestiaire.
Rabiot et Rowe placés sur la liste des transferts
Une altercation d’une « violence extrême » selon Pablo Longoria à l’AFP. Le président de l’OM a pris la décision avec le directeur du football Medhi Benatia et l’entraîneur De Zerbi de placer Rowe et Rabiot sur la liste des transferts à une dizaine de jours de la clôture du mercato programmée pour le 1er septembre prochain.
10 mouvements avant la fin du mercato ?
Et si l’on se fie aux informations communiquées par Foot Mercato, le comité directeur de l’OM promet de mettre le feu à la dernière ligne droite de cette fenêtre des transferts. Pas moins de 10 mouvements seraient escomptés à l’Olympique de Marseille, dans le sens des départs et des arrivées, avant que le rideau ne tombe sur le mercato. La fin de l’été s’annonce chaud à l’OM.