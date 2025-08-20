Crise à l’OM : Dix transferts sont annoncés !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Comme régulièrement ces dernières saisons, l’OM traverse une crise institutionnelle. La faute cette fois-ci à une violente bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe dans le vestiaire à Rennes la semaine dernière. Les deux joueurs ne sont plus les bienvenus et figurent sur le marché des transferts… qui s’annonce bouillant à Marseille d’ici la fin du mercato.

Même pas un an après son arrivée, Adrien Rabiot est déjà poussé vers la sortie à l’OM. La faute à un manque d’implication grandissant depuis le stage de pré-saison aux Pays-Bas du point de vue de l’Olympique de Marseille d’après L’Equipe. Mais pas seulement. Vendredi dernier, dans la foulée de la défaite de l’équipe de Roberto De Zerbi à Rennes en supériorité numérique (0-1), Rabiot s’est battu avec Jonathan Rowe dans le vestiaire.

Rabiot et Rowe placés sur la liste des transferts Une altercation d’une « violence extrême » selon Pablo Longoria à l’AFP. Le président de l’OM a pris la décision avec le directeur du football Medhi Benatia et l’entraîneur De Zerbi de placer Rowe et Rabiot sur la liste des transferts à une dizaine de jours de la clôture du mercato programmée pour le 1er septembre prochain.