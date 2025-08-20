Le Paris FC débarque avec 130M€ : L’excellente nouvelle avec le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parmi les promus en Ligue 1 cette saison, on retrouve notamment le Paris FC. Et le club parisien, récemment racheté par la famille Arnault, débarque avec un gros budget de 130M€. De quoi réjouir Raymond Domenech, qui se fait notamment une joie de pouvoir assister au derby entre le PFC et le PSG, mettant ainsi un terme à une grande exception.

Désormais propriété de la famille Arnault, le Paris FC se veut ambitieux sur le long terme. Promu en Ligue 1, le club parisien n’entend pas redescendre de sitôt et c’est pour cela qu’un gros budget a été alloué pour cette saison. Alors qu’on parle d’une somme de 130M€ pour le PFC, Raymond Domenech a réagi à cela pour la Gazzetta dello Sport.

« C'est beaucoup d'argent, surtout pour une équipe fraîchement promue » « 130M€ de budget pour le Paris FC ? C'est beaucoup d'argent, surtout pour une équipe fraîchement promue. J'espère que les Arnault se donneront le temps de construire et ne commettront pas l'erreur de dépenser sans aucune logique sportive », a d’abord expliqué l’ancien sélectionneur de l’équipe de France.