Le Paris FC débarque avec 130M€ : L’excellente nouvelle avec le PSG !

Parmi les promus en Ligue 1 cette saison, on retrouve notamment le Paris FC. Et le club parisien, récemment racheté par la famille Arnault, débarque avec un gros budget de 130M€. De quoi réjouir Raymond Domenech, qui se fait notamment une joie de pouvoir assister au derby entre le PFC et le PSG, mettant ainsi un terme à une grande exception.
Désormais propriété de la famille Arnault, le Paris FC se veut ambitieux sur le long terme. Promu en Ligue 1, le club parisien n’entend pas redescendre de sitôt et c’est pour cela qu’un gros budget a été alloué pour cette saison. Alors qu’on parle d’une somme de 130M€ pour le PFC, Raymond Domenech a réagi à cela pour la Gazzetta dello Sport.
« C'est beaucoup d'argent, surtout pour une équipe fraîchement promue »
« 130M€ de budget pour le Paris FC ? C'est beaucoup d'argent, surtout pour une équipe fraîchement promue. J'espère que les Arnault se donneront le temps de construire et ne commettront pas l'erreur de dépenser sans aucune logique sportive », a d’abord expliqué l’ancien sélectionneur de l’équipe de France.
« Je suis heureux que nous ayons enfin un derby ici aussi »
« Ils ont les ressources, mais il est plus important de viser la survie sans souci, peut-être en terminant en milieu de tableau, puis en progressant étape par étape. Mais surtout, je suis heureux que nous ayons enfin un derby ici aussi. Nous étions une exception en Europe », a poursuivi Raymond Domenech, faisant part de son bonheur à propos du derby entre le Paris FC et le PSG.