PSG : Le remplaçant de Dembélé est annoncé !

Vendredi soir face à Angers, Ousmane Dembélé a manqué son penalty. Vitinha, tireur attitré au PSG, n’est lui non plus pas en réussite sur cet exercice après avoir manqué ses deux dernières tentatives. A Paris, aucune inquiétude ne réside à ce sujet, alors que plusieurs joueurs pourraient remplacer le Français et le Portugais sur penalty. Explications.

Le PSG enchaîné. Après une préparation estivale très courte, le club de la capitale a remporté ses trois premiers matchs de la saison, en s’imposant dernièrement contre Angers ce vendredi soir au Parc des Princes (1-0). Titulaire, Ousmane Dembélé aurait pu inscrire son premier but de la saison s’il n’avait pas manqué son penalty en première période.

Le PSG en échec sur penalty Après les deux derniers échecs de Vitinha sur l’exercice, c’est donc le numéro 10 du PSG qui s’en est chargé ce vendredi soir. Mais avec un nouvel échec, la question des tireurs de penaltys pourrait prendre de l’ampleur à Paris. Comme l’indique le Parisien, cette interrogation ne provoque néanmoins aucun problème en interne.