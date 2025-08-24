PSG : Barcola a participé à une «barbarie», la grosse accusation de Riolo !

Amadou Diawara

Ce lundi, Jean Pormanove est décédé dans son sommeil, et ce, alors qu'il était filmé en direct. Alors que Bradley Barcola a participé au stream qui a diffusé la mort de l'influenceur français, Daniel Riolo a affirmé qu'il avait participé à une barbarie, et qu'il devait se faire virer par le PSG cet été.

Jean Pormanove a perdu la vie ce lundi. En effet, l'influenceur français s'est éteint dans son sommeil, et ce, alors qu'il était filmé en direct.

PSG : Riolo réclame le départ de Barcola Alors que Bradley Barcola a participé au stream qui a diffusé la mort de Jean Pormanove, Daniel Riolo s'est emporté sur les réseaux sociaux. Via son compte X, le journaliste de RMC Sport s'en est pris à l'attaquant du PSG, affirmant que sa direction devait boucler son départ cet été.