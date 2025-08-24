PSG : Barcola a participé à une «barbarie», la grosse accusation de Riolo !

Ce lundi, Jean Pormanove est décédé dans son sommeil, et ce, alors qu'il était filmé en direct. Alors que Bradley Barcola a participé au stream qui a diffusé la mort de l'influenceur français, Daniel Riolo a affirmé qu'il avait participé à une barbarie, et qu'il devait se faire virer par le PSG cet été.
PSG : Riolo réclame le départ de Barcola
Alors que Bradley Barcola a participé au stream qui a diffusé la mort de Jean Pormanove, Daniel Riolo s'est emporté sur les réseaux sociaux. Via son compte X, le journaliste de RMC Sport s'en est pris à l'attaquant du PSG, affirmant que sa direction devait boucler son départ cet été.
«Eux oui méritent d’être virés»
« La présence de Bradley Barcola et de Pierre-Emerick Aubameyang dans le stream qui a diffusé la mort de Jean Pormanove ? Ça c’est absolument dramatique. Plus que l’affaire Rabiot, qui au fond n’est rien… on a deux joueurs qui ont participé à cette barbarie ?? Eux oui méritent d’être virés … Le reste les trucs institution, affect, moral… qu’on arrête un jour dans le foot de se mentir… », a pesté Daniel Riolo.