«Quelle indignité» : Le PSG rappelle des joueurs, ça rend fou Daniel Riolo !

Lors du premier match de la saison au Parc des Princes, le PSG a célébré ses succès de l’année en présentant les cinq trophées remportés en 2025, y compris la Ligue des champions. D’anciens joueurs du club étaient présents pour l’occasion, présentés comme des « légendes » sur les réseaux sociaux, de quoi provoquer la colère de Daniel Riolo.

Pour son premier match de la saison au Parc des Princes, le PSG a décidé de célébrer ses champions en présentant à son public les cinq trophées décrochés en cette année 2025, dont la fameuse Ligue des champions tant attendue. Pour l’occasion, le club a convié d’anciens joueurs qui ont pu approcher la fameuse « coupe aux grandes oreilles » avant le coup d’envoi face à Angers.

Les « légendes » du PSG invitées au Parc Sur X, le compte X de la Ligue 1 a partagé un cliché de Nasser Al-Khelaïfi accompagné des anciens joueurs du PSG invités pour l’occasion, à l’instar de Ludovic Giuly, Guillaume Hoarau, Mevlut Erding, Éric Rabesandratana ou encore Jérôme Rothen. Ces derniers ont été présentés comme des « légendes » parisiennes sur le post, de quoi faire dégoupiller Daniel Riolo.