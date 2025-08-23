PSG - 10M€ : Le gros problème pour le transfert de cette star !

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, Gianluigi Donnarumma devrait quitter le PSG. Le gardien de but est poussé vers la sortie, car Luis Enrique préfère compter sur Lucas Chevalier maintenant. L’Italien pourrait rebondir à Manchester City, mais pour cela il faut que les Skyblues vendent Ederson. Le Brésilien est dans le viseur de Galatasaray, qui n’a proposé que 10M€ pour le moment, ce qui ne satisfait pas la formation anglaise.

Au niveau des arrivées, la fin de mercato du PSG devrait être plutôt calme. Luis Enrique l’a affirmé en conférence de presse, il est content avec les recrutements de Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi et il ne demandera donc pas d’autres renforts à Luis Campos. Toutefois, le dirigeant portugais aura un peu de boulot, car le club de la capitale doit vendre certains éléments avant le 1ᵉʳ septembre.

Donnarumma est sur le départ La liste de joueurs indésirables est longue au PSG et on retrouve notamment Gianluigi Donnarumma dedans. L’Italien est poussé vers la sortie par Luis Enrique, qui ne souhaite plus s’appuyer sur lui et qui a décidé de miser sur Lucas Chevalier, qui est arrivé pour 55M€ bonus compris en provenance de Lille. L’ancien joueur de l’AC Milan doit donc se trouver un nouveau point de chute avant la fin du mercato et tout porte à croire qu’il devrait se diriger vers l’Angleterre.