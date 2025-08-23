Accord annoncé à l’étranger, le PSG va boucler une nouvelle opération !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain s'apprête à conclure un nouveau dossier sur le marché des transferts avec le départ d'Arnau Tenas. Le gardien espagnol, qui a fait ses adieux au public du Parc des Princes vendredi soir en compagnie de Gianluigi Donnarumma, pourrait bientôt retourner dans son pays d'origine, un accord de principe ayant été trouvé avec Villarreal.

Ce vendredi soir, Gianluigi Donnarumma a eu l’occasion de saluer les supporters du PSG pour une dernière fois, alors que son départ est attendu avant la fin du mercato estival. Mais l’Italien n’a pas été le seul portier du club à recevoir les acclamations du CUP, puisque l’Espagnol Arnau Tenas a lui aussi eu le droit à un chant à sa gloire. Tout comme Donnarumma, le champion olympique est sur le départ après le recrutement de Renato Marin.

Accord de principe pour Arnau Tenas Si Gianluigi Donnarumma pourrait prendre le chemin de l’Angleterre, Arnau Tenas est bien parti pour retourner chez lui, en Espagne. Comme l’a révélé la presse ibérique cette semaine, Villarreal est intéressé par les services du troisième gardien du PSG, un dossier qui a bien avancé puisqu’un accord de principe entre les deux clubs aurait été trouvé selon la Cadena SER.