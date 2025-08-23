Mercato - OM : Les terrifiantes négociations avec Véronique Rabiot !

Axel Cornic

Après la bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts par l’Olympique de Marseille et un départ pourrait se préciser en cette fin de mercato. Dans son entourage on a évoqué des pistes en Angleterre et en Espagne, mais la presse italienne évoque plutôt un retour en Italie, du côté de l’AC Milan.

Après la surprise autour de sa signature, Adrien Rabiot s’est rapidement affirmé comme le gros coup du duo formé par Medhi Benatia et Pablo Longoria. Mais la belle histoire est déjà terminée, puisque l’international français est poussé vers la sortie après sa bagarre dans le vestiaire avec Jonathan Rowe. Et dans son entourage on assure déjà qu’il a des options sérieuses pour quitter l’OM.

« Il y a des clubs qui sont venus dans le courant de l'été » C’est en tout cas ce qu’a annoncé son avocat, récemment invité dans l’After Foot, sur RMC. « Il va falloir se tourner vers d'autres horizons, c'est la loi du foot. Forcément qu'on va regarder ce qu'il se passe » a déclaré Me Romuald Palao. « Il y a des clubs qui sont venus dans le courant de l'été, certains se sont manifestés ces derniers jours et un peu plus aujourd'hui. Il va y avoir des propositions ».