Mercato : Le coup de gueule du clan Donnarumma contre le PSG !

Axel Cornic

Après quatre années passées ensemble, avec notamment la dernière qui a débouché sur une victoire en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma et le Paris Saint-Germain vont se séparer. C’est en tout cas la volonté du club parisien, qui a déjà trouvé son remplaçant avec l’arrivée de Lucas Chevalier en provenance du LOSC.

C’est une annonce qui en a surpris plus d’un. Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de la planète, Gianluigi Donnarumma n’est plus le bienvenu à Paris. Face aux difficultés rencontrées dans les négociations autour de sa prolongation, le PSG a en effet décidé de le pousser vers la sortie à moins d’un an de son contrat.

« Laisser partir Gigio après tout ce qu'il a fait pour le club est un énorme manque de respect » Cette décision n’a pas vraiment ravi le joueur et son entourage, qui parle d’un certain manque de classe de la part du PSG. « Je comprends la nécessité d'engager un nouveau gardien, mais laisser partir Gigio après tout ce qu'il a fait pour le club est un énorme manque de respect, que j'évaluerai avec mes avocats » avait récemment déclaré Enzo Raiola, l’agent de Gianluigi Donnarumma.