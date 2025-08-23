Mercato : Le coup de gueule du clan Donnarumma contre le PSG !

Après quatre années passées ensemble, avec notamment la dernière qui a débouché sur une victoire en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma et le Paris Saint-Germain vont se séparer. C’est en tout cas la volonté du club parisien, qui a déjà trouvé son remplaçant avec l’arrivée de Lucas Chevalier en provenance du LOSC.
C’est une annonce qui en a surpris plus d’un. Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de la planète, Gianluigi Donnarumma n’est plus le bienvenu à Paris. Face aux difficultés rencontrées dans les négociations autour de sa prolongation, le PSG a en effet décidé de le pousser vers la sortie à moins d’un an de son contrat.
« Laisser partir Gigio après tout ce qu'il a fait pour le club est un énorme manque de respect »
Cette décision n’a pas vraiment ravi le joueur et son entourage, qui parle d’un certain manque de classe de la part du PSG. « Je comprends la nécessité d'engager un nouveau gardien, mais laisser partir Gigio après tout ce qu'il a fait pour le club est un énorme manque de respect, que j'évaluerai avec mes avocats » avait récemment déclaré Enzo Raiola, l’agent de Gianluigi Donnarumma.
Un prix trop élevé fixé par le PSG ?
D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, le PSG réclamerait entre 45 et 50M€ pour laisser partir le capitaine de la Squadra Azzurra. Des montants très importants, même pour un joueur de son calibre. D’ailleurs, le quotidien italien nous apprend que l’agent de Donnarumma serait tout particulièrement agacé par le prix fixé par les Parisiens, qui selon lui empêche tout transfert en cette fin de mercato.