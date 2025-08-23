OM - Rabiot : Il dit non à son transfert !

Alexis Brunet

C’est un scénario auquel il est difficile de croire. Malgré une très bonne première saison, Adrien Rabiot va déjà quitter l’OM. Ce n’est pas à cause de son niveau sur le terrain, mais à cause d’une bagarre entre le milieu de terrain et Jonathan Rowe. Le Français doit donc se trouver un nouveau club, qui ne devrait pas être l’AS Monaco, vu la déclaration du directeur général monégasque.

L’été dernier, l’OM frappait un joli coup. Alors que le mercato était terminé, le club phocéen réussissait alors à attirer Adrien Rabiot, qui était libre de tout contrat après son départ de la Juventus de Turin. Marseille mettait alors la main sur un joueur de grande expérience, international français et qui connaissait très bien la Ligue 1 de par son passé au PSG.

La bagarre fatale à Rabiot À l’OM, Adrien Rabiot a livré une première saison de haut niveau. Le milieu de terrain faisait partie des cadres de Roberto De Zerbi et l’ancien joueur de la Juventus de Turin a plusieurs fois rendu de grands services à Marseille. Malheureusement pour les supporters du club phocéen, le joueur de 30 ans ne disputera pas une deuxième saison sous les ordres de l’entraîneur italien. En effet, Rabiot va quitter le sud de la France prochainement, car il a été placé sur la liste des transferts pour s’être battu sérieusement avec Jonathan Rowe après la défaite contre Rennes (1-0).