Transfert d'un champion du monde : La dernière chance de l'OM !

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, l’OM cherche encore à se renforcer et notamment en défense centrale. Benjamin Pavard fait partie des pistes marseillaises, mais Galatasaray aimerait également mettre la main sur le Français. Un accord serait d’ailleurs proche d’être trouvé entre l’Inter Milan et la formation turque, mais le joueur lui hésite encore.

Les derniers jours du mercato s’annoncent bouillants à l’OM. Le club phocéen avait déjà prévu de réaliser plusieurs transferts, mais la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe donne encore un peu plus de travail à Medhi Benatia et Pablo Longoria. Les dirigeants marseillais vont devoir trouver des portes de sortie aux deux joueurs tout en faisant venir des nouveaux joueurs.

L’OM veut encore un renfort en défense Malgré déjà les arrivées de Facundo Medina et de CJ Egan-Riley, l’OM cherche encore un renfort en défense centrale, secteur qui a causé beaucoup de problèmes à Marseille la saison dernière. Pablo Longoria s’intéresse fortement à Joel Ordonez qui évolue au Club Brugge, mais Benjamin Pavard serait également une solution.