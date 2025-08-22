Prolongation à l’OM : Le gros coup de gueule du clan Rabiot !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entre l’OM et Adrien Rabiot, le divorce est imminent. En effet, après la bagarre avec Jonathan Rowe, le club phocéen a décidé de se séparer du Français. Pourtant, au cours des dernières semaines, des discussions avaient débuté pour une prolongation de contrat comme l’a révélé Pablo Longoria. Ce à quoi Véronique Rabiot, mère du joueur de l’OM, a répondu en poussant un coup de gueule.

Privilégiant l’institution au sportif, l’OM a donc décidé de se séparer d’Adrien Rabiot. Ne pouvant pas laisser passer ce qui est arrivé dans le vestiaire avec Jonathan Rowe, le club phocéen a donc tranché dans le vif. Le départ de Rabiot devrait donc intervenir prochainement alors que l’OM voulait pourtant initialement le prolonger. En effet, Pablo Longoria a fait savoir à ce sujet : « Pendant tout le mois de juin, on a appelé Adrien tous les jours, parce qu’on voulait absolument qu’il continue avec nous. La saison dernière, avant la fin du championnat, on lui a proposé une prolongation, avec une augmentation de son salaire. Parce qu’il l’avait bien mérité sur le terrain et par son investissement hors du terrain. Je répète que pour moi, c’était l’exemple de ce qu’on voulait construire ».

« Pourquoi il mélange tout ? » A l’occasion d’un entretien accordé à La Provence ce vendredi, Véronique Rabiot a d’ailleurs été interrogée sur ce qu’a pu dire Pablo Longoria à propos d’une prolongation de son fils à l’OM. C’est alors que celle qui s’occupe de la carrière d’Adrien Rabiot a répondu : « Longoria a dit que les discussions avaient démarré pour une éventuelle prolongation ? Oui, mais ça, c’est hors sujet, on parle d’une bagarre, pourquoi il mélange tout ? Ce’st comme les amendes pas payées (évoquées par Medhi Benatia sur RMC) ».