C’est la guerre entre Rabiot et l'OM, Riolo balance tout sur le conflit !

Après la bagarre dans les vestiaires entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, ça s’est aujourd’hui transformé en conflit entre l’OM et l’international français. En effet, depuis l’incident, chaque partie donne la version des faits qui l’arrange le plus. Une véritable guerre médiatique à propos de laquelle Daniel Riolo s’est exprimé.
L’OM a tranché : après la bagarre, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts. Une décision radicale de la part du club phocéen qui a suscité l’incompréhension de beaucoup à commencer Véronique Rabiot. Ainsi, depuis quelques jours, la mère du joueur de l’OM multiplie les interventions pour régler ses comptes avec le club phocéen. En parallèle, Pablo Longoria, Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi ont également pris la parole pour donner leur version des faits. Une véritable guerre médiatique.
« Ils doivent convaincre que c'est leur version qui est la bonne »
La guerre est ainsi déclarée entre l’OM et le clan Rabiot. A ce propos, lors de L’After Foot, Daniel Riolo a notamment expliqué : « La situation est tellement tendue qu'au final les acteurs du dossier ne peuvent pas cacher les choses, ils préfèrent parler avec des journalistes parce qu'ils doivent convaincre que c'est leur version qui est la bonne, ils doivent également l'expliquer et éviter qu'il y ait des interférences et qu'on se fasse endormir par la partie adverse. Tout le monde parle et raconte ce qui se passe. Sur ce qui s'est passé exactement dans le vestiaire, il y a quand même des versions un peu différentes sur la violence. Plus on monte dans le degré de violence, plus ça arrange le club, plus on baisse, plus ça semble arranger la partie Rabiot ».
« Il y a toujours une prise de risques quand tu veux affirmer une autorité »
« Lundi, les dirigeants prennent une petite sanction pour que ça se transforme le lendemain en sanction définitive parce que De Zerbi avait décidé de l'augmenter parce qu'il avait entendu Véronique Rabiot se plaindre de ce qui est en train de se passer. Mais regardez ce qu'il s'est passé il y a 2 ans avec Mbappé dans le loft au PSG. Un coup t'y es, un coup t'en sors par intérêt, un coup on t'y remet six mois après en racontant que c'est pour le bien de l'équipe, le bien de l'institution... Et si on arrêtait de se raconter toutes ces histoires là ? Est-ce que l'OM a bien géré ou pas ? Ce sont les prochains matchs qui vont le dire. Qu'est-ce que va faire l'OM de sa saison ? On saura si vraiment l'institution a été préservée. Il y a toujours une prise de risques quand tu veux affirmer une autorité », a enchainé Daniel Riolo.