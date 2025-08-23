C’est la guerre entre Rabiot et l'OM, Riolo balance tout sur le conflit !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la bagarre dans les vestiaires entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, ça s’est aujourd’hui transformé en conflit entre l’OM et l’international français. En effet, depuis l’incident, chaque partie donne la version des faits qui l’arrange le plus. Une véritable guerre médiatique à propos de laquelle Daniel Riolo s’est exprimé.

L’OM a tranché : après la bagarre, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts. Une décision radicale de la part du club phocéen qui a suscité l’incompréhension de beaucoup à commencer Véronique Rabiot. Ainsi, depuis quelques jours, la mère du joueur de l’OM multiplie les interventions pour régler ses comptes avec le club phocéen. En parallèle, Pablo Longoria, Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi ont également pris la parole pour donner leur version des faits. Une véritable guerre médiatique.

« Ils doivent convaincre que c'est leur version qui est la bonne » La guerre est ainsi déclarée entre l’OM et le clan Rabiot. A ce propos, lors de L’After Foot, Daniel Riolo a notamment expliqué : « La situation est tellement tendue qu'au final les acteurs du dossier ne peuvent pas cacher les choses, ils préfèrent parler avec des journalistes parce qu'ils doivent convaincre que c'est leur version qui est la bonne, ils doivent également l'expliquer et éviter qu'il y ait des interférences et qu'on se fasse endormir par la partie adverse. Tout le monde parle et raconte ce qui se passe. Sur ce qui s'est passé exactement dans le vestiaire, il y a quand même des versions un peu différentes sur la violence. Plus on monte dans le degré de violence, plus ça arrange le club, plus on baisse, plus ça semble arranger la partie Rabiot ».