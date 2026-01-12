Polémique avec Antoine Dupont : C’est le choc !

Pierrick Levallet

Ce dimanche soir, le Stade toulousain s’est incliné sur la pelouse de Saracens en Champions Cup (20-14). Au-delà de la défaite, les hommes d’Ugo Mola ont été pris au coeur d’une polémique inattendue à cause du flocage utilisé pour le maillot blanc. Le problème devrait toutefois être résolu assez rapidement.

Le Stade toulousain a enregistré une deuxième défaite en trois matchs de Champions Cup ce dimanche. Les hommes d’Ugo Mola se sont inclinés sur la pelouse de Saracens (20-14). Et la défaite n’est pas vraiment passé auprès d’Antoine Dupont. « On a sûrement mal joué aussi stratégiquement. Il faudra revoir les choix qu’on a faits, les choix de jeu qui ont sûrement été mauvais aussi. Après, il y a eu une équipe en face qui nous a bien contrés aussi défensivement, ils ont réussi à avoir des plaquages dominants » a notamment pesté le demi de mêlée de 29 ans.

Le flocage du Stade toulousain fait jaser Seulement, Antoine Dupont et ses coéquipiers ont été pris au coeur d’une polémique inattendue. Comme le rapporte La Dépêche, le choix du flocage du maillot blanc porté par le Stade toulousain a fait jaser. Il faut dire que les numéros étaient de la même couleur que la tunique arborée par le Stade toulousain et n’étaient donc pas simples à distinguer.