Mercato - PSG : La demande en direct pour les prochains transferts !

Cet été, le PSG a accueilli 3 nouveaux joueurs. En effet, Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi ont rejoint l’effectif de Luis Enrique. Quid de la suite et fin du mercato estival du club de la capitale ? Alors qu’aucune grande folie n’est visiblement prévue pour le moment, de nouvelles recrues ont toutefois été réclamées au PSG.
Le 1er septembre prochain, à 20 heures, le mercato estival fermera ses portes. Cela laisse donc encore quelques jours pour boucler certains transferts. Le PSG va-t-il profiter de ce laps de temps pour attirer de nouveaux joueurs ? Alors que Luis Enrique a laissé toutes les portes ouvertes pour la suite du recrutement, Jean-Louis Tourre espère voir des joueurs débarquer à Paris.
« Le PSG continue de travailler sur le recrutement, mais il faut trouver une porte de sortie à certains. Par exemple, sortir Kang-in Lee et prendre un joueur de premier recours au milieu de terrain meilleur que Zaïre-Emery, je pense que ce serait assez opportun pour le PSG », a lâché le journaliste lors de L’After Foot.
Il a également poursuivi sur cette fin du mercato du PSG : « Vitinha est le seul qui a enchaîné les 3 matchs, et lui est irremplaçable dans le profil. Donc recruter un milieu de terrain ou un ailier parce que c'est encore Mbaye qui a joué sur le côté gauche. C'est un peu léger quand même ».