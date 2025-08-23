Mercato - PSG : La demande en direct pour les prochains transferts !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, le PSG a accueilli 3 nouveaux joueurs. En effet, Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi ont rejoint l’effectif de Luis Enrique. Quid de la suite et fin du mercato estival du club de la capitale ? Alors qu’aucune grande folie n’est visiblement prévue pour le moment, de nouvelles recrues ont toutefois été réclamées au PSG.

Le 1er septembre prochain, à 20 heures, le mercato estival fermera ses portes. Cela laisse donc encore quelques jours pour boucler certains transferts. Le PSG va-t-il profiter de ce laps de temps pour attirer de nouveaux joueurs ? Alors que Luis Enrique a laissé toutes les portes ouvertes pour la suite du recrutement, Jean-Louis Tourre espère voir des joueurs débarquer à Paris.

« Le PSG continue de travailler sur le recrutement » « Le PSG continue de travailler sur le recrutement, mais il faut trouver une porte de sortie à certains. Par exemple, sortir Kang-in Lee et prendre un joueur de premier recours au milieu de terrain meilleur que Zaïre-Emery, je pense que ce serait assez opportun pour le PSG », a lâché le journaliste lors de L’After Foot.