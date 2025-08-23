Signature avortée au Paris FC : Il se lâche après l’incroyable retournement de situation !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 35 ans, Benjamin André est reparti pour une nouvelle saison avec le LOSC. C’était pourtant loin d’être évident puisque ces dernières semaines, il était annoncé que le milieu de terrain voulait rejoindre le Paris FC. Finalement, la situation s’est totalement retournée et les Dogues ont réussi à convaincre André de prolonger son contrat. Un choix sur lequel est revenu le principal intéressé.

Promu en Ligue 1, le Paris FC veut notamment s'appuyer sur l’expérience lors de ce mercato. On a pu le voir avec les arrivées de Moses Simon et Kevin Trapp et c’est pour cela aussi que le PFC voulait miser gros sur Benjamin André. L’intérêt était même réciproque puisque le milieu de terrain du LOSC voulait débarquer à Paris, ayant même enclenché un bras de fer avec les Dogues pour obtenir gain de cause. Le fait est que Lille a réussi à trouver les bons arguments pour convaincre Benjamin André de rester et même prolonger son contrat.

« Une forme d’évidence dans mon choix » En conférence de presse ce vendredi, Benjamin André est revenu sur son départ avorté pour le Paris FC et sa décision de prolonger au LOSC. Le milieu de terrain de Bruno Génésio a alors confié : « Comme je l’avais dit l’année dernière, il y avait une réflexion, qui était importante pour moi, après 6 ans au club. Il y a eu beaucoup d’échanges, une sollicitation que tout le monde connaît. Après une consultation avec le coach, le président, ma famille, il y avait une forme d’évidence dans mon choix ».