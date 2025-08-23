Signature avortée au Paris FC : Il se lâche après l’incroyable retournement de situation !

A 35 ans, Benjamin André est reparti pour une nouvelle saison avec le LOSC. C’était pourtant loin d’être évident puisque ces dernières semaines, il était annoncé que le milieu de terrain voulait rejoindre le Paris FC. Finalement, la situation s’est totalement retournée et les Dogues ont réussi à convaincre André de prolonger son contrat. Un choix sur lequel est revenu le principal intéressé.
Promu en Ligue 1, le Paris FC veut notamment s'appuyer sur l’expérience lors de ce mercato. On a pu le voir avec les arrivées de Moses Simon et Kevin Trapp et c’est pour cela aussi que le PFC voulait miser gros sur Benjamin André. L’intérêt était même réciproque puisque le milieu de terrain du LOSC voulait débarquer à Paris, ayant même enclenché un bras de fer avec les Dogues pour obtenir gain de cause. Le fait est que Lille a réussi à trouver les bons arguments pour convaincre Benjamin André de rester et même prolonger son contrat.
« Une forme d’évidence dans mon choix »
En conférence de presse ce vendredi, Benjamin André est revenu sur son départ avorté pour le Paris FC et sa décision de prolonger au LOSC. Le milieu de terrain de Bruno Génésio a alors confié : « Comme je l’avais dit l’année dernière, il y avait une réflexion, qui était importante pour moi, après 6 ans au club. Il y a eu beaucoup d’échanges, une sollicitation que tout le monde connaît. Après une consultation avec le coach, le président, ma famille, il y avait une forme d’évidence dans mon choix ».
« C’est une belle marque de confiance de me prolonger à 35 ans, jusqu’à 38 ans »
« Je ne me pose pas trop de questions, je prends chaque saison, chaque semaine comme il y a 20 ans quand j’ai commencé. C’est naturel chez moi de m’entraîner, je ne suis pas encore dans cette réflexion de m’arrêter. C’est une belle marque de confiance de me prolonger à 35 ans, jusqu’à 38 ans. Forcément ça a joué dans la balance. Je ne me fixe pas de date d’arrêt », a également confié Benjamin André, pas décidé à arrêter de sitôt lui qui est désormais sous contrat jusqu’en 2028 avec le LOSC.