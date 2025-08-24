Polémique avec Luis Enrique ? Le vestiaire du PSG a tranché !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Des années après Edinson Cavani et Neymar ou encore Kylian Mbappé et Neymar, le PSG a de nouveau un problème au niveau de ses tireurs de penaltys. Après l’échec d’Ousmane Dembélé vendredi soir face à Angers, le système mis en place par Luis Enrique avec ses tireurs reste peu lisible. Pourtant en interne, on évacue toute polémique à ce sujet.

Deux sur deux pour le PSG en ce début de championnat. Comme face à Nantes le week-end dernier, le club parisien s’est adjugé une victoire tranquille ce vendredi soir contre Angers. Néanmoins, les hommes de Luis Enrique auraient pu se mettre plus rapidement à l’abri si Ousmane Dembélé n’avait pas manqué sa tentative sur penalty.

Calvaire avec les penaltys au PSG Si normalement, Vitinha est le premier tireur de penalty au PSG, le Portugais, pourtant présent sur la pelouse du Parc des Princes, a donc laissé le numéro 10 parisien s’en charger. Cela semble sans doute dû aux deux dernières tentatives ratées du milieu de terrain portugais. Mais alors qu’Ousmane Dembélé s’est également manqué, la stratégie du PSG sur la désignation des tireurs reste encore floue indique le Parisien.