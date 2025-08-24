PSG/OM - Barcola et Aubameyang virés ? Riolo met le feu aux réseaux sociaux !

La rédaction

Un live qui a viré au cauchemar. Dans son sommeil et dans le cadre d'un défi mis en place par ses acolytes et entre autres validé par Bradley Barcola et Pierre-Emerick Aubameyang, le streamer Jean Pormanove est décédé lundi. Indigné, Daniel Riolo a estimé qu'il faudrait virer les attaquants du PSG et de l'OM sur son compte X. Est-ce la bonne solution selon vous ? C'est notre sondage du jour !

En début de semaine, et alors qu'il était en plein live sur la plateforme Kick, le streamer Jean Pormanove, de son vrai nom Raphaël Graven est décédé dans son sommeil. Jusqu'ici, aucun lien avec le PSG ni l'OM de près ou de loin. Mais la réalité est tout autre. Du côté du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola est assez proche des acolytes du défunt streamer qui sont accusés d'avoir tout simplement humilié Jean Pormanove.

Barcola et Aubameyang impliqués dans le décès dans son sommeil d'un streamer en plein live Même son de cloche pour Pierre-Emerick Aubameyang au niveau de sa proximité avec les acolytes du streamer en question, à savoir Owen Cenazandotti et Safine Hamadi. Les deux hommes ne se privaient pas d'humilier Jean Pormanove dans le « Lokal ». Dans le cadre d'un défi caritatif programmé par le trio, l'attaquant de l'OM avait tenu les propos suivants : « Bon JP et Coudoux (un autre souffre-douleur), branchez vos cerveaux parce que là, faut finir le jeu ». Bradley Barcola y était lui aussi allé de son petit mot. « Salut les gars, grosse force pour le défi. On est tous avec vous, on sait que vous pouvez le faire. JP et Coudoux, mettez le réveil s'il vous plaît, parce que là, ça va vraiment pas ». Alors que le clan Barcola s'est exprimé sur cette triste disparition du streamer, l'OM n'a pas daigné répondre à L'Equipe concernant Aubameyang.