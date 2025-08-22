Barcola - Aubameyang : La polémique qui frappe Ligue 1+

L’affaire Jean Pormanove secoue l’opinion publique. Beaucoup accusent les acolytes du streameur décédé, Owen Cenazandotti et Safine Hamadi, d’avoir martyrisé ce dernier pendant plusieurs années pour le divertissement. Et si Pierre-Emerick Aubameyang et Bradley Barcola sont dans la tourmente en raison de leur proximité avec l’ex trio de streameurs, c’est également le cas du nouveau consultant de Ligue 1 +, Adil Rami.
Quelques jours avant le décès en plein live sur Kick de Jean Pormanove ce lundi, le trio de streameurs du « Lokal » avait réalisé un live caritatif dont l’objectif était de récolter 40 000€ pour une association d’enfants malades. Depuis la mort de « JP » (Raphaël Graven de son vrai nom), Owen Cenazandotti et Safine Hamadi sont pointés du doigt par l’opinion public, qui les accuse d’avoir humilié leur acolyte durant plusieurs années. Rapidement, Bradley Barcola et Pierre-Emerick Aubameyang se sont retrouvés mêlés à cette polémique.
Aubameyang et Barcola en pleine polémique...
En effet, à l’occasion du fameux défi caritatif, les joueurs du PSG et de l’OM avaient envoyé leur soutien au trio, eux qui étaient proches de ce dernier. « Salut les gars, grosse force pour le défi. On est tous avec vous, on sait que vous pouvez le faire. JP et Coudoux, mettez le réveil s'il vous plaît, parce que là, ça va vraiment pas », avait notamment lâché Bradley Barcola dans une petite vidéo d’encouragement. « Bon JP et Coudoux (un autre souffre-douleur), branchez vos cerveaux parce que là, faut finir le jeu », encourageait quant à lui Pierre-Emerick Aubameyang.
...Tout comme Adil Rami
Autre personnalité dans la tourmente suite à cette polémique : Adil Rami. L’ancien défenseur désormais consultant chez Ligue 1 +, était lui aussi proche du trio du « Lokal ». Rami, également streameur, est d’ailleurs apparu à plusieurs reprises avec ce trio lors de lives. Contacté par l’Equipe, le champion du monde 2018 n’a pas souhaité faire de commentaire, tout comme Ligue 1 +. Sa présence au sein de la chaîne du championnat de France n’est d’ailleurs pas compromise indique l’Equipe.