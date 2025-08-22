Barcola - Aubameyang : La polémique qui frappe Ligue 1+

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’affaire Jean Pormanove secoue l’opinion publique. Beaucoup accusent les acolytes du streameur décédé, Owen Cenazandotti et Safine Hamadi, d’avoir martyrisé ce dernier pendant plusieurs années pour le divertissement. Et si Pierre-Emerick Aubameyang et Bradley Barcola sont dans la tourmente en raison de leur proximité avec l’ex trio de streameurs, c’est également le cas du nouveau consultant de Ligue 1 +, Adil Rami.

Quelques jours avant le décès en plein live sur Kick de Jean Pormanove ce lundi, le trio de streameurs du « Lokal » avait réalisé un live caritatif dont l’objectif était de récolter 40 000€ pour une association d’enfants malades. Depuis la mort de « JP » (Raphaël Graven de son vrai nom), Owen Cenazandotti et Safine Hamadi sont pointés du doigt par l’opinion public, qui les accuse d’avoir humilié leur acolyte durant plusieurs années. Rapidement, Bradley Barcola et Pierre-Emerick Aubameyang se sont retrouvés mêlés à cette polémique.

Aubameyang et Barcola en pleine polémique... En effet, à l’occasion du fameux défi caritatif, les joueurs du PSG et de l’OM avaient envoyé leur soutien au trio, eux qui étaient proches de ce dernier. « Salut les gars, grosse force pour le défi. On est tous avec vous, on sait que vous pouvez le faire. JP et Coudoux, mettez le réveil s'il vous plaît, parce que là, ça va vraiment pas », avait notamment lâché Bradley Barcola dans une petite vidéo d’encouragement. « Bon JP et Coudoux (un autre souffre-douleur), branchez vos cerveaux parce que là, faut finir le jeu », encourageait quant à lui Pierre-Emerick Aubameyang.