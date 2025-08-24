PSG : «Mis à la cave», le terrible coup du Qatar avec une star !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Impliqué dans une altercation avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot traverse une nouvelle zone de turbulences. Déjà accusés par certains de représenter une famille incontrôlable, les Rabiot font face à une polémique grandissante à l’OM. Une situation qui réveille de vieux souvenirs, notamment son précédent passage délicat au PSG.

La récente bagarre entre Adrien Rabiot et son coéquipier Jonathan Rowe a marqué un nouveau tournant dans la carrière mouvementée du milieu international français. Alors qu’il venait de s’installer dans le vestiaire de l'OM, l’ancien joueur de la Juventus et du PSG a vu son image sérieusement écornée par cet accrochage, suivi d’une mise à l’écart immédiate. « Je pensais qu’on avait vécu le pire avec le PSG, je me suis trompée » a répondu Véronique Rabiot sur RTL.

. « Ce ne sont pas des fous, des demeurés » L'agente d'Adrien Rabiot fait référence à la décision du PSG de mettre au placard Rabiot en 2018, qui avait refusé de prolonger son contrat. Sur Twitch, Thibaud Vézirian a tenu à le défendre. « Il ne veut pas prolonger à Paris, mais le Qatar voulait le conserver. Donc il est passé à la cave. Qu’elle ne soit pas dans les codes, c’est vrai. Mais ce ne sont pas des fous, des demeurés » a-t-il confié.