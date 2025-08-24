PSG : «Mis à la cave», le terrible coup du Qatar avec une star !

Impliqué dans une altercation avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot traverse une nouvelle zone de turbulences. Déjà accusés par certains de représenter une famille incontrôlable, les Rabiot font face à une polémique grandissante à l’OM. Une situation qui réveille de vieux souvenirs, notamment son précédent passage délicat au PSG.
La récente bagarre entre Adrien Rabiot et son coéquipier Jonathan Rowe a marqué un nouveau tournant dans la carrière mouvementée du milieu international français. Alors qu’il venait de s’installer dans le vestiaire de l'OM, l’ancien joueur de la Juventus et du PSG a vu son image sérieusement écornée par cet accrochage, suivi d’une mise à l’écart immédiate. « Je pensais qu’on avait vécu le pire avec le PSG, je me suis trompée » a répondu Véronique Rabiot sur RTL.
. « Ce ne sont pas des fous, des demeurés »
L'agente d'Adrien Rabiot fait référence à la décision du PSG de mettre au placard Rabiot en 2018, qui avait refusé de prolonger son contrat. Sur Twitch, Thibaud Vézirian a tenu à le défendre. « Il ne veut pas prolonger à Paris, mais le Qatar voulait le conserver. Donc il est passé à la cave. Qu’elle ne soit pas dans les codes, c’est vrai. Mais ce ne sont pas des fous, des demeurés » a-t-il confié.
Il monte au créneau
Selon lui, le clan Rabiot subit un traitement médiatique injuste. « Ils ont fait une très belle carrière, et je ne suis pas d’accord pour dire qu’il a posé des problèmes à l’OM, il y a quelques jours, tout le monde était dithyrambique » a lâché Vézirian.