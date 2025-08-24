Ousmane Dembélé : «L’énorme pression» au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vendredi soir, malgré la victoire du PSG contre Angers, Ousmane Dembélé a vécu une soirée compliquée en ratant notamment sa tentative sur penalty. Si la hiérarchie des tireurs à Paris semble un peu floue, l’ancien buteur Guillaume Hoarau s’est exprimé à ce sujet. Selon lui, tirer les penaltys chez les Rouge et Bleu représente une énorme pression.

Après une victoire satisfaisante à Nantes la semaine dernière, le PSG s’est de nouveau imposé en Ligue 1. Vendredi soir, les hommes de Luis Enrique se sont imposés contre Angers (1-0), grâce à un but de Fabian Ruiz en seconde période. Les Parisiens auraient néanmoins pu se mettre à l’abri plus rapidement, alors qu’Ousmane Dembélé a manqué une tentative sur penalty à la fin du premier acte. En conférence de presse, Luis Enrique a souhaité rapidement mettre fin à un début de polémique à ce sujet.

Luis Enrique évacue toute polémique sur les penaltys « Qui est le tireur ? (Il rigole) C’est moi ! Ne t’inquiète pas ! C’est moi qui décide car je suis le boss et je peux choisir qui je veux. On a la capacité pour gérer ça tranquillement. On a de très bons tireurs et on a beaucoup de joueurs qui peuvent tirer les penaltys », confiait ainsi Luis Enrique en conférence de presse d’après-match. Comme l’indique le Parisien, il n’y a aucun soucis en interne à ce sujet, alors que Vitinha et Ousmane Dembélé ont tous deux manqué leurs dernières tentatives dans l’exercice. Ancien tireur de penaltys au PSG, Guillaume Hoarau s’est exprimé à ce sujet.