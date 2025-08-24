Nouvelle star au PSG, le gros transfert avec Cristiano Ronaldo ?

Buteur face à Angers ce vendredi soir, Fabian Ruiz semble parti sur les mêmes bases que la fin de saison dernière. Devenu un pion indispensable du système de Luis Enrique au PSG, le milieu de terrain espagnol attise néanmoins les convoitises d’Al-Nassr. Le club où évolue Cristiano Ronaldo va continuer de rester attentif à la situation du numéro 8 parisien.
Le mercato du PSG semble bel et bien terminé dans le sens des arrivées. En revanche, du côté des départs, Paris pourrait boucler plusieurs opérations dans les prochains jours. En attendant, le PSG a repris la compétition la semaine dernière, et a parfaitement lancé sa saison avec trois succès (un en Supercoupe d’Europe, les deux autres en Ligue 1).
Fabian Ruiz s’impose au PSG
Ce vendredi soir, c’est un PSG encore en phase de reprise qui s’est imposé contre Angers au Parc des Princes. Le salut est venu de Fabian Ruiz côté parisien. Le milieu de terrain espagnol a réalisé un gros match, confirmant ainsi son importance croissante au sein de la formation de Luis Enrique. Mais alors que son contrat expire en 2027, le numéro 8 génère de l’intérêt, notamment en provenance d’Arabie Saoudite.
Al-Nassr est intéressé
A en croire les dernières indiscrétions d’Estadio Deportivo, Al-Nassr est très attentif à la situation de Fabian Ruiz. La bande à Cristiano Ronaldo n’a pas bougé cet été, mais demeure intéressée par la signature du milieu de terrain...