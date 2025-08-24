Nouvelle star au PSG, le gros transfert avec Cristiano Ronaldo ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Buteur face à Angers ce vendredi soir, Fabian Ruiz semble parti sur les mêmes bases que la fin de saison dernière. Devenu un pion indispensable du système de Luis Enrique au PSG, le milieu de terrain espagnol attise néanmoins les convoitises d’Al-Nassr. Le club où évolue Cristiano Ronaldo va continuer de rester attentif à la situation du numéro 8 parisien.

Le mercato du PSG semble bel et bien terminé dans le sens des arrivées. En revanche, du côté des départs, Paris pourrait boucler plusieurs opérations dans les prochains jours. En attendant, le PSG a repris la compétition la semaine dernière, et a parfaitement lancé sa saison avec trois succès (un en Supercoupe d’Europe, les deux autres en Ligue 1).

Fabian Ruiz s’impose au PSG Ce vendredi soir, c’est un PSG encore en phase de reprise qui s’est imposé contre Angers au Parc des Princes. Le salut est venu de Fabian Ruiz côté parisien. Le milieu de terrain espagnol a réalisé un gros match, confirmant ainsi son importance croissante au sein de la formation de Luis Enrique. Mais alors que son contrat expire en 2027, le numéro 8 génère de l’intérêt, notamment en provenance d’Arabie Saoudite.