Transfert de Donnarumma : Le grand retour qui va sauver le PSG ?

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, Gianluigi Donnarumma a de grandes chances de quitter le PSG. Le portier plaît à Manchester City mais également à Manchester United. Les deux clubs doivent d’abord se débarrasser de leur ancien titulaire du poste et justement, André Onana pourrait faire son retour à l’Inter Milan, ce qui pourrait pousser les Red Devils à passer la seconde pour s’offrir le Parisien.

Malgré une dernière saison de grande qualité, l’avenir de Gianluigi Donnarumma ne s’écrit plus du côté du PSG. En effet, le gardien de but est poussé vers la sortie par le club de la capitale. Luis Enrique ne lui fait plus confiance et il a décidé de miser dorénavant sur Lucas Chevalier, qui est arrivé en provenance de Lille contre un chèque de 55M€ bonus compris.

Donnarumma a plusieurs prétendants Gianluigi Donnarumma va donc quitter bientôt Paris et vendredi soir il a d’ailleurs fait ses adieux au Parc des princes à la fin du match face à Angers (1-0). Sauf retournement de situation, l’Italien devrait continuer sa carrière du côté de l’Angleterre. Il serait dans les petits papiers de Manchester City, mais Manchester United fait également partie des prétendants. Toutefois, les deux formations de Premier League doivent d’abord faire de la place dans ce secteur et donc vendre leur ancien titulaire, avant de pouvoir attirer le joueur du PSG.