Affaire Rabiot - OM : L’énorme soulagement du vestiaire !

Axel Cornic

Après la défaite de la première journée de Ligue 1 et l’énorme crise qui en a découlé, l’Olympique de Marseille a retrouvé la victoire ce samedi à domicile, face au PFC (5-2). Et Pierre-Emerick Aubameyang espère que cela pourra aider tout le monde à enfin tourner la page, pour se concentrer sur la suite de la saison.

Ces derniers jours, on n’a que très peu parlé de football à Marseille. L’énorme polémique autour d’Adrien Rabiot a monopolisé l’actualité, avec sa mère et agent qui a multiplié les prises de parole pour dézinguer la direction de l’OM. Mais au sein du vestiaire, on aimerait bien voir la situation se calmer, pour se concentrer sur le plus important.

Aubameyang veut oublier la crise Le plus important est évidemment la victoire, avec l’OM qui a enfin lancé sa saison ce samedi, avec une marge victoire contre le promu du PFC. Cette rencontre a notamment été l’occasion pour Pierre-Emerick Aubameyang de fêter son grand retour après un an en Arabie Saoudite, avec un doublé qui a grandement participé au succès marseillais.