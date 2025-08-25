Adrien Rabiot : Sa mère fait craquer l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Adrien Rabiot pourrait-il retrouver grâce aux yeux des dirigeants de l'Olympique de Marseille ? Alors que l'entraîneur Roberto De Zerbi a tendu la main au joueur après son altercation avec Jonathan Rowe, les déclarations incisives de Véronique Rabiot, mère du joueur, pourraient mettre à mal une possible réconciliation, l’état-major phocéen ayant très mal pris ses récentes sorties dans la presse.

Samedi, Roberto De Zerbi a fait un geste envers Adrien Rabiot, mis de côté et placé sur la liste des transferts après la bagarre survenue dans le vestiaire la semaine dernière avec Jonathan Rowe. « Je n'en ai encore parlé ni avec Pablo Longoria ni avec Medhi Benatia. Mais même s'il a fait une erreur, j'espère, et pas seulement pour la valeur du joueur, mais aussi pour celle de la personne, qu'il y a les conditions pour réparer les choses, confiait l’entraîneur de l’OM en conférence de presse après le succès contre le Paris FC (5-2). Je ne suis pas la personne qui ferme les portes, à personne. Je ne suis pas le seul à décider. Au contraire, c'est d'abord le club plus que l'entraîneur qui doit décider. Mais je tends la main à tout le monde. Si je peux aider à résoudre cette chose, je suis prêt à tout faire. Pas pour le joueur, mais pour la personne et pour le bien de tous. Au plan humain, plus encore que footballistique ».

L’OM accuse la mère d’Adrien Rabiot Peut-on imaginer une réconciliation qui semblait impossible au vu des sorties médiatiques réalisées de part et d'autre ces derniers jours ? Du côté de l’OM, Véronique Rabiot semble en tout cas davantage dans le viseur des dirigeants que le joueur lui même selon Le Parisien, expliquant que la mère de l’international français avait, aux yeux de l’état-major marseillais, aggravé la situation alors qu’une sanction temporaire avait initialement été décidée contre Adrien Rabiot.