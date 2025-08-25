Transfert au PSG : C’est décidé pour ce phénomène de la Ligue 1 !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Notamment cité sur les tablettes du Paris Saint-Germain, Maghnes Akliouche n’a pas quitté l’AS Monaco durant l’été, une situation qui ne devrait pas évoluer avant la fin du mercato estival la semaine prochaine. Interrogé par Ligue 1+ dimanche soir en marge du déplacement sur la pelouse du LOSC (0-1), Thiago Scuro, directeur général du club de la Principauté, a fait savoir que le joueur devrait rester une saison supplémentaire.

Maghnes Akliouche n’a pas échappé aux rumeurs de transfert cet été, mais à une semaine de la fin du mercato estival dans la plupart des championnats européens, le jeune offensif de l’AS Monaco est toujours un joueur d’Adi Hütter, et cela devrait rester le cas cette saison. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Akliouche est effectivement parti pour rester comme l’a indiqué son directeur général ce dimanche soir, en marge du match contre le LOSC (0-1).

« Je pense que lui aussi pense qu'il va rester » « Monaco a bon espoir qu'il reste, je pense qu'il va rester chez nous et je pense que lui aussi pense qu'il va rester », a indiqué Thiago Scuro au micro de Ligue 1+. Pourtant, les pistes n’ont pas manqué pour la pépite française, courtisée par Manchester City, l’Inter ou encore le Bayer Leverkusen durant l’été. Le PSG a également été cité parmi les prétendants.