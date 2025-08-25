Transfert au PSG : C’est décidé pour ce phénomène de la Ligue 1 !

Notamment cité sur les tablettes du Paris Saint-Germain, Maghnes Akliouche n’a pas quitté l’AS Monaco durant l’été, une situation qui ne devrait pas évoluer avant la fin du mercato estival la semaine prochaine. Interrogé par Ligue 1+ dimanche soir en marge du déplacement sur la pelouse du LOSC (0-1), Thiago Scuro, directeur général du club de la Principauté, a fait savoir que le joueur devrait rester une saison supplémentaire.
Maghnes Akliouche n’a pas échappé aux rumeurs de transfert cet été, mais à une semaine de la fin du mercato estival dans la plupart des championnats européens, le jeune offensif de l’AS Monaco est toujours un joueur d’Adi Hütter, et cela devrait rester le cas cette saison. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Akliouche est effectivement parti pour rester comme l’a indiqué son directeur général ce dimanche soir, en marge du match contre le LOSC (0-1).
« Je pense que lui aussi pense qu'il va rester »
« Monaco a bon espoir qu'il reste, je pense qu'il va rester chez nous et je pense que lui aussi pense qu'il va rester », a indiqué Thiago Scuro au micro de Ligue 1+. Pourtant, les pistes n’ont pas manqué pour la pépite française, courtisée par Manchester City, l’Inter ou encore le Bayer Leverkusen durant l’été. Le PSG a également été cité parmi les prétendants.
Le PSG intéressé
Cela fait longtemps que Maghnes Akliouche, apprécié par Luis Campos, est évoqué au PSG. Il y a quelques jours, le média Sports Zone affirmait même que le club de la capitale songeait à passer à l’action en cas de départ de Lee Kang-In, un projet vu d’un très bon œil par le joueur de l’AS Monaco, intéressé par une arrivée chez le champion d’Europe. Mais pour l’heure, le dossier n’a pas avancé, et il reste désormais peu de temps pour une éventuelle offensive.